كشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر إنطلاقها يوم 10 يونيو، وفقا للخريطةالدراسية المعتمدة من رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تبين إنه تم عقد المقابلات الشخصية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال إجازة نصف العام وفقا للجداول المحددة.

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ولعل أبرزها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على المدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

2- ألا يكون المرشح لرئيس اللجنة من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

3- يجب أن يكون المرشح لرئاسة اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

4- أن يكون لديه خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية.

5- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

6- تتوافر في المرشح لرؤساء اللجان سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل.

7- أن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023

1- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى

2- المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية

3-الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات.

4- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي العام بالعام الدراسي، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وعن مواعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين (الأول والثاني)، أعلنت الوزارة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل، كما أنها تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.