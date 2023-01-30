ننشر لكم في السطور التالية، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، وظوابط اختيار رؤساء اللجان، حيث أن موعد امتحانات الثانوية العامة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين، بالتزامن مع اقتراب العد التنازلى لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الجديد 2023 حيث ستكون السبت 10 يونيو 2023.

والخريطة الزمنية التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم أنه يبلغ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا، حيث بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023، وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

ومن المقرر أن ينتطلق الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو، كما يبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، على أن تبدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ولعل أبرزها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على المدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

2- ألا يكون المرشح لرئيس اللجنة من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

3- يجب أن يكون المرشح لرئاسة اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

4- أن يكون لديه خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية.

5- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

6- تتوافر في المرشح لرؤساء اللجان سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل.

7- أن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.