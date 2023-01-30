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كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023؟

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث يسهل على الطلاب معرفة الرابط والضغط عليه وإدخال رقم الجلوس لحين ظهور وموعد معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا 

اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات أي مع انتهاء قرب انتهاء إجازة نصف العام، وفي مطلع فبراير المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وهذا بعد انتهاء الطلاب من أداء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، فبدأ البحث عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من  التصحيح بجميع المديريات التعليمية لجميع المحافظات، ثم يتم رصد الدرجات وتجميع النتيجة أول بأول، ووفقا لمصادر مسؤولة؛ تبين أنه من المقرر إعلانها بداية شهر فبراير 2023 ويتم إعلان النتيجة على حسب كل مديرية في كل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يمكن للطلاب معرفتها بالدرجات، حيث أن المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول يكون من 140 درجة.  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

وبعد الانتهاء من الامتحانات المقرر تأديتها هذه الفترة، يتم فيما بعد اعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب  بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا

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