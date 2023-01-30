الآن.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 (بالخطوات)

ننشر لكم خطوات لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيثيمكنكم الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج الامتحانات أو عبر منصة امتحانات مصر ووسنرفق لكم الروابط في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

وبعد الانتهاء من الامتحانات المقرر تأديتها هذه الفترة، يتم فيما بعد اعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا

اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.