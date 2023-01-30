ads

الآن.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 (بالخطوات)

منوعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ننشر لكم خطوات لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيثيمكنكم الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج الامتحانات أو عبر منصة امتحانات مصر ووسنرفق لكم الروابط في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

وبعد الانتهاء من الامتحانات المقرر تأديتها هذه الفترة، يتم فيما بعد اعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب  بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا 

اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الإعدادي رابط الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يتلقى عرضا خياليا من نادي جالاتا سراي بشأن لاعبه قبل مونديال الأندية

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

عاجل.. سبب مثير وراء إلغاء مران الأهلي الرئيسي في المغرب

بأوامر من أنشيلوتي.. ريال مدريد يقرر بيع لاعب الفريق

غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية.. ثنائي خارج حسابات كولر والإصابات تطيح بهذا الثلاثي

عاجل |تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. بعد ضم قندوسي - الأهلي يقترب من التعاقد مع ماكينة الأهداف