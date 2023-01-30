مبيعات الاجانب تكبد البورصة خسائر 24 مليار جنيه

ضغط عمليات جني الارباح من قبل المستثمرين الاجانب على تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم؛ ليهبط راسمالها السوقي إلى وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.



الرئيسي يتراجع 2%:



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة.

الاجانب يبيعون 113 مليون دولار:

واتجهت تعاملات المؤسسات والافراد الاجنبيه نحو البيع بصافي 113 مليون دولار، مقارنة بمشتريات بقيمة 45 مليون جنيه و68 مليون جنيه للمصريين والعرب على الترتيب.



البورصة تنتهي من مراجعة المؤشرات:

انتهت أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 3 شركات في مقابل دخول 3 شركات أخرى.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 6 شركات في مقابل دخول 6 شركات أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 EWI خروج 13 شركة انضمت 3 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 13 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 11 شركة، في مقابل دخول 11 شركة أخرى.

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الاسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 13 إصدار في مقابل دخول 11 اصدار من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر33 اصدار. ومن الجدير بالذكر ان إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا، وذلك وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية المؤشرات.

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR

م الشركات التى انضمت للمؤشر م الشركات التى خرجت من المؤشر

1 مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر 1 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

2 ايديتا للصناعات الغذائية 2 بنك التعمير والاسكان

3 تعليم لخدمات الإدارة 3 بنك قطر الوطني الاهلي

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI

م الشركات التى انضمت للمؤشر م الشركات التى خرجت من المؤشر

1 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

2 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

3 اوراسكوم للاستثمار القابضة 3 بنك قطر الوطني الاهلي

4 الدلتا للسكر 4 النعيم القابضة للاستثمارات

5 القاهرة للدواجن 5 مصر بنى سويف للاسمنت

6 بنك البركة مصر 6 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI

م الشركات التى انضمت للمؤشر م الشركات التى خرجت من المؤشر

1 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 1 سبيد ميديكال

2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2 رواد السياحة - رواد

3 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 3 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

4 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4 ايديتا للصناعات الغذائية

5 بنك التعمير والاسكان 5 تعليم لخدمات الإدارة

6 المصرية للمنتجعات السياحية 6 المصرية لنظم التعليم الحديثة

7 اودن للاستثمارات المالية 7 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

8 بنك البركة مصر 8 البنك المصري لتنمية الصادرات

9 التعمير والاستشارات الهندسية 9 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

10 العامة لصناعة الورق - راكتا 10 النعيم القابضة للاستثمارات

11 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 11 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

12 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 12 مصر بنى سويف للاسمنت

13 ريكاب للاستثمارات المالية 13 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX100 EWI

رقم الشركات التى انضمت للمؤشر رقم الشركات التى خرجت من المؤشر

1 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 1 سبيد ميديكال

2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2 رواد السياحة - رواد

3 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 3 المصرية لنظم التعليم الحديثة

4 المصرية للمنتجعات السياحية 4 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

5 اودن للاستثمارات المالية 5 البنك المصري لتنمية الصادرات

6 بنك البركة مصر 6 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

7 التعمير والاستشارات الهندسية 7 النعيم القابضة للاستثمارات

8 العامة لصناعة الورق - راكتا 8 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

9 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 9 مصر بنى سويف للاسمنت

10 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 10 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى

11 ريكاب للاستثمارات المالية 11 بنك قطر الوطني الاهلي



نتائج المراجعة الشهرية لمؤشر سندات الخزانة المجمع بالبورصة المصرية

عدد السندات التى تم استبعادها رقم عدد السندات التى تم ادراجها رقم

سندات الخزانة المصرية 11-فبراير-2024 1 سندات الخزانة المصرية 09سبتمبر 2024 1

سندات الخزانة المصرية 09 ابريل 2024 2 سندات الخزانة المصرية 03 فبراير 2025 2

سندات الخزانة المصرية 02 يوليو 2024 3 سندات الخزانة المصرية 12 مايو 2025 3

سندات الخزانة المصرية 06 أغسطس 2026 4 سندات الخزانة المصرية 07 نوفمبر 2027 4

سندات الخزانة المصرية 07 يناير 2027 5 سندات الخزانة المصرية 14 يناير 2030 5

سندات الخزانة المصرية 13 أكتوبر 2023 6 سندات الخزانة المصرية 06 أكتوبر 2025 6

سندات الخزانة المصرية 05 يناير 2024 7 سندات الخزانة المصرية 13 يوليو 2024 7

سندات الخزانة المصرية 12 يناير 2031 8 سندات الخزانة المصرية 10 أغسطس 2024 8

سندات الخزانة المصرية 06 أبريل 2031 9 سندات الخزانة المصرية 06 يوليو 2026 9

سندات الخزانة المصرية 31 أغسطس 2024 10 سندات الخزانة المصرية 02 نوفمبر 2023 10

سندات الخزانة المصرية 07 ديسمبر 2024 11 سندات الخزانة المصرية 09 نوفمبر 2024 11

سندات الخزانة المصرية 04 يناير 2025 12 ---

سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027 13 ---