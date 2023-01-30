ads

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ16 وفوز الزمالك

منوعات
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، أُسدل الستار يوم أمس الأحد عن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت عودة نادي الزمالك للانتصارات من جديد، بعدما تغلب على فيوتشر صاحب المركز الثاني بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري المصري

وعاد الزمالك إلى المربع الذهبي من ترتيب الدوري المصري بعدما انتزع 3 نقاط غالية من نادي فيوتشر، بعد تغلبة عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويصل إلى النقطة 29.

الزمالك يتقدم في ترتيب الدوري المصري

وقاد الزمالك مباراته أمام فيوتشر تحت القيادة الفنية للمدرب أسامة نبيه، حيث حقق انتصاره الأول مع الفريق وعاد به إلى المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري بعدما فشل في تحقيق أية انتصارات منذ دخولنا العام الجاري.

بيراميدز في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري

وفاز سموحة على إنبي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 19 ويبقى بالمركز العاشر من ترتيب الدوري المصري فيما بقي الأخير بالمركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وفاز فاركو بقيادة مدربه الجديد طارق العشري على المصري البورسعيدي، وتعادل نادي سيراميكا كليوباترا مع نظيره نادي بيراميدز بهدفين لكل منهما ليصل بيراميدز إلى المركز الثاني.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة مع تبقي مباراة له مع نظيره حرس الحدود، ضمن المؤجلات بسبب سفره إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية وذلك للمرة الثامنة في تاريخه.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ16 في السطور التالية:

1 - الأهلي 37 نقطة.

2 - بيراميدز 31 نقطة.

3 - فيوتشر 31 نقطة.

4 - الزمالك 29 نقطة.

5 - المقاولون العرب 28 نقطة.

6 - الاتحاد السكندري 26 نقطة.

7 - غزل المحلة 25 نقطة.

8 - المصري 20 نقطة.

9 - أسوان 19 نقطة.

10 - سموحة 19 نقطة.

11 - سيراميكا 18 نقطة.

12 - فاركو 16 نقطة.

13 - طلائع الجيش 16 نقطة.

14 - الداخلية 13 نقطة.

15 - إنبي 13 نقطة.

16 - البنك الأهلي 12 نقطة.

17 - الإسماعيلي 12 نقطة.

18 - حرس الحدود 11 نقطة ويتبقي له مباراة.

ترتيب الدوري المصري اعرف ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري المماز ترتيب الدوري الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري صدارة ترتيب الدوري المصري

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 30-1-2023

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد فوز الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يتلقى عرضا خياليا من نادي جالاتا سراي بشأن لاعبه قبل مونديال الأندية

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

عاجل.. سبب مثير وراء إلغاء مران الأهلي الرئيسي في المغرب

بأوامر من أنشيلوتي.. ريال مدريد يقرر بيع لاعب الفريق

غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية.. ثنائي خارج حسابات كولر والإصابات تطيح بهذا الثلاثي

عاجل |تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. بعد ضم قندوسي - الأهلي يقترب من التعاقد مع ماكينة الأهداف