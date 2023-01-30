ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ16 وفوز الزمالك

ترتيب الدوري المصري، أُسدل الستار يوم أمس الأحد عن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت عودة نادي الزمالك للانتصارات من جديد، بعدما تغلب على فيوتشر صاحب المركز الثاني بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري المصري

وعاد الزمالك إلى المربع الذهبي من ترتيب الدوري المصري بعدما انتزع 3 نقاط غالية من نادي فيوتشر، بعد تغلبة عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويصل إلى النقطة 29.

الزمالك يتقدم في ترتيب الدوري المصري

وقاد الزمالك مباراته أمام فيوتشر تحت القيادة الفنية للمدرب أسامة نبيه، حيث حقق انتصاره الأول مع الفريق وعاد به إلى المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري بعدما فشل في تحقيق أية انتصارات منذ دخولنا العام الجاري.

بيراميدز في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري

وفاز سموحة على إنبي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 19 ويبقى بالمركز العاشر من ترتيب الدوري المصري فيما بقي الأخير بالمركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وفاز فاركو بقيادة مدربه الجديد طارق العشري على المصري البورسعيدي، وتعادل نادي سيراميكا كليوباترا مع نظيره نادي بيراميدز بهدفين لكل منهما ليصل بيراميدز إلى المركز الثاني.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة مع تبقي مباراة له مع نظيره حرس الحدود، ضمن المؤجلات بسبب سفره إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية وذلك للمرة الثامنة في تاريخه.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ16 في السطور التالية:

1 - الأهلي 37 نقطة.

2 - بيراميدز 31 نقطة.

3 - فيوتشر 31 نقطة.

4 - الزمالك 29 نقطة.

5 - المقاولون العرب 28 نقطة.

6 - الاتحاد السكندري 26 نقطة.

7 - غزل المحلة 25 نقطة.

8 - المصري 20 نقطة.

9 - أسوان 19 نقطة.

10 - سموحة 19 نقطة.

11 - سيراميكا 18 نقطة.

12 - فاركو 16 نقطة.

13 - طلائع الجيش 16 نقطة.

14 - الداخلية 13 نقطة.

15 - إنبي 13 نقطة.

16 - البنك الأهلي 12 نقطة.

17 - الإسماعيلي 12 نقطة.

18 - حرس الحدود 11 نقطة ويتبقي له مباراة.