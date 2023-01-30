رسميا.. الهلال السعودي يحسم مصير سلمان الفرج من المشاركة بمونديال الأندية

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، استبعاد سلمان الفرج قائد الفريق والمنتخب السعودي من المشاركة ضمن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المغرب، في فبراير المقبل.

وأعلنت إدارة نادي ‎الهلال، غياب سلمان الفرج عن بعثة الفريق المغادرة إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية؛ بسبب عدم اكتمال جاهزيته، حيث أصيب سلمان الفرج قائد الفريق والمنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم 2022 في عظمة الساق.

كما تقرر رسميا غياب العديد من لاعبي الهلال عن كأس العالم للأندية أبرزهم: محمد البريك، وحمد اليامي، عبدالإله المالكي، وياسر الشهراني.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الواد البيضاوي المغربي يوم 4 فبراير والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

وبدوره، أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، القائمة الرسمية للفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في المغرب في شهر فبراير المقبل.

وشهدت القائمة غياب سلمان الفرج، قائد الفريق، بسبب عدم الجاهزية، بالإضافة لغياب محمد البريك وحمد اليامي، وذلك بسبب استمرار برنامجهما التأهيلي.

وسيشارك الهلال للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية حيث احتل المركز الرابع في 2019 و2021.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الهلال.