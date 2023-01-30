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ميدو يواصل تدعيم صفوف الإسماعيلي ويطالب ضم قناص الزمالك

الفجر الرياضي
ميدو مدرب الإسماعيلي
ميدو مدرب الإسماعيلي

يستهدف مسؤولو النادي الإسماعيلي، تدعيم صفوفهم بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

 ويسعى النادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، لتدعيم صفوفه لضم عناصر قوية، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق خلال الفترة الحالية، وتواجدهم في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.

 ويرغب النادي الإسماعيلي في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق. 

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 النادي الإسماعيلي يطلب التعاقد مع سامسون أكينيولا

وطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع سامسون أكينيولا، مهاجم نادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي أكينولا الزمالك ميدو مدرب الإسماعيلي

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