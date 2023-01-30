سحر رامي تكشف عن صعوبات مهنة التمثيل

تحدثت الفنانة سحر رامي، عن صعوبات مهنة التمثيل، مؤكدة أن الفنانين ليسوا أغنياء كما يزعم البعض، كما كشفت عن رأيها بمقارنة محمد رمضان بـ الراحل أحمد زكي.

وقالت سحر رامي في تصريحات صحفية: الناس فاكرين أن كل الفنانين بيلعبوا بالفلوس وعايشين في قصور، ولكن مع الأسف مش كلنا محمد رمضان ومننا مش لاقيين فلوس يصرفوا على عيالهم وبيوتهم؛ لأن مهنة الفن صعبة وكلها حظ ومواسم.

سحر رامي: مع التكنولوجيا التمثيل بقى أسهل عن زمان

وواصلت سحر رامي: الزمن اتغير ودلوقتي كل فنان بقى معاه 5 مساعدين، واحد يولع له سيجارة ومساعد تاني يجبله أكل، إحنا زمان مكناش كدا ومع الأسف التكنولوجيا والتمثيل بقى أسهل عن زمان والمشاهد ممكن تتقطع والدنيا تطورت عكس زمان ولكن مع الأسف الفكر راح، وأي واحد بيقول نكتة بيفتح الكاميرا وبيعملها مسلسل.

سحر رامي عن مقارنة محمد رمضان بـ الراحل أحمد زكي كما تطرقت سحر رامي للحديث عن مقارنة محمد رمضان بـ الراحل أحمد زكي

قائلة: مقارنة محمد رمضان مع أحمد زكي مستحيلة؛ دا ظلم لأن مفيش حد شبه التاني أنا شخصيًا مش شبه نفسي كمان 10 سنين، ومفيش حاجة اسمها فنان له خليفة، بأمارة مين محمد رمضان خليفة أحمد زكي؟ دا العصر مختلف والأدوار مختلفة وحتى الأرقام اتغيرت مكنش فيه حد زمان بياخد المبالغ الموجودة دلوقتي.

سحر رامي عن آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي

ومن ناحية اخري، تحدثت الفنانة سحر رامي عن آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدة أن آراءه متطرفة وأتباعه من جماعة الإخوان، بجانب الحديث عن أهمية تقديم قضايا المجتمع في الأعمال الفنية، قائله: الشيخ الشعراوي فكره متطرف وقضى على ناس كتير، وحرم نقل الأعضاء ورغم ذلك راح نقل كلى عند الأجانب اللي بيكفرهم، مسابش نفسه يموت ليه بقى؟.

سحر رامي عن إعادة تقديم سيرة الشعراوي في عمل مسرحي

والجدير بالذكر ان الفنانة سحر رامي، سبق وكشفت عن رأيها في إعادة تقديم سيرة الشعراوي في عمل مسرحي، قائله: فيها إيه لما نعيد تقديم سيرة الشعراوي في عمل فني؟، من قديم الأزل والفن بيقدم نفس الموضوعات باختلاف الأبطال والفكر وأنها تتقدم بشكل متطور، ولو أتعرض عليا أشارك في عمل فني عن الشيخ الشعراوي مش هرفض، لأن ده فن وأنا عمري ما برفض أي عمل فني بشرط تكون الشخصية مناسبة ليا وأقدر أقدمها بشكل صحيح ويعجب الجمهور ويقتنع به.