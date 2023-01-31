في عيد زواجه الـ 20.. علي الحجار: زوجتي أبلة الناظرة.. ونقدها يساعدني على تجنب أخطائي

علي الحجار: زوجتي أبلة الناظرة.. ونقدها يساعدني على تجنب أخطائي

تحدث المطرب علي الحجار عن تأثير زوجته هدى في حياته، مؤكدًا أنه يهتم بـ رأيها في أعماله كما تحرص على حضور جميع حفلاته، وذلك بالتزامن مع عيد زواجه الـ20.

علي الحجار: زوجتي مرآة حقيقية ليا وأبلة الناظرة

وقال علي الحجار في برنامج “الستات” المُذاع عبر شاشة “النهار”، إن زوجته تحرص على توجيه النقد له باستمرار في الأمور السلبية أكثر من ذكرها لمميزاته، وذلك يساعده على تجنب الأخطاء، قائلا: زوجتي مرآة حقيقية ليا وأبلة الناظرة لأنها صريحة جدا لما ببقى وحش أو بغلط في حاجة وأنا بتكلم مع الناس.

وواصل علي الحجار: أي فنان بحتاج لمرآة؛ لأن أحيانا الشهرة التي تحيط به تدفعه للكذب على نفسه أو تصديقها، لكن هناك حاجة دائما لأن يعرف كل شخص نفسه الحقيقية ليحقق النجاح، مؤكدًا أن زوجته تحرص على حضور جميع حفلاته.

عيد زواج علي الحجارالـ 20

واحتفل الفنان علي الحجار أمس الأحد، بعيد زواجه الـ 20، في منزله بحضور عدد من نجوم الفن، من بينهم صلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز والفنانة منال سلامة والإعلامية سهير جودة والمخرج هاني لاشين وزوجته.

علي الحجار: شقيقي أحمد اتظلم في الدنيا

ومن ناحية أخرى، سبق وكشف علي الحجار تفاصيل رحيل شقيقه أحمد وتأثره بوفاته، وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: شقيقي أحمد اتظلم في الدنيا رغم موهبته الكبيرة ولكنه لم يمتلك موهبة الترويج لأعماله، ومر بفترة عصيبة تأثر بها بالتيارات الإسلامية واقتنع بحرمانية الموسيقى والغناء ولكن والدي ساعده على تخطي تلك الفترة.

آخر أعمال علي الحجار

والجدير بالذكر أن أخر أعمال علي الحجار طرحه لأغنية بطلة حكايتي، التي حققت خلال فترة طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب نجاحا كبيرا آنذاك.

كلمات أغنية "بطلة حكايتي"

وتاتي كلمات اغنية بطلة حكايتي كالتالب: لإنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي وسر الحياة لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي وسر الحياة سنين سنين عشت قبلك غريب في الأماكن وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن سنين عشت قبلك غريب في الأماكن وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن وجودك حياني ورجعني تاني لضحكة زماني لعمري اللي تاه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي وسر الحياة رجعت لحياتي لقيت نفسي بيكي كفاية إني عايش معاكي وليكي رجعت لحياتي لقيت نفسي بيكي كفاية إني عايش معاكي وليكي يا أجمل هدية من الدنيا ليا بقيتي لعنيا طريق واتجاه يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي وسر الحياة سنين سنين عشت قبلك غريب في الأماكن وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن سنين عشت قبلك غريب في الأماكن وكان جوا قلبي كذا جرح ساكن وجودك حياني ورجعني تأني لضحكة زماني وعمري اللي تاه يا بطلة حكايتي وسر الحياة.