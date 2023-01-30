أضبط: تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2023 بجودة إتش دي لمتابعة الدوري السعودى hd

قناة SSC الرياضية السعودية هي إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة SSC حيث إنها أكبر شبكة قنوات رياضية في المملكة العربية السعودية تعرض جميع أنواع الأخبار الرياضية. سواء كانت رياضية سعودية أو دولية، يمكنك الحصول على أفضل قنوات البث من خلال تحميل ترددات جديدة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية لعام 2023

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة Saudi SSC Sports التي تعرض مباريات الدوري السعودي ومباريات كأس السوبر السعودي من خلال ضبط أجهزتك على الترددات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

عروض قناة SSC الرياضية

حصلت شبكة القناة على حقوق بث البطولات الكبرى على شاشتها، وقد توج هذا النجاح بتنوع البرامج التي تعرضها القناة، سواء كانت برامج تحليلية أو تغطية مباريات رياضية مختلفة، ومن أهم البطولات التي تعرضها القناة: