‘‘بوابة التقديم الإلكترونية ‘‘ رابط التسجيل في النقل المدرسي 1445 نظام نور studentransport

التسجيل في النقل المدرسي أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للخدمة الجديدة وهي خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هـ، وقد تم تقديم تلك الخدمة من قبل شركة التطوير وذلك لتوفير كافة الخدمات. وسائل الأمن والسلامة للطلاب والطالبات أثناء رحلتهم اليومية من المنزل إلى المدرسة، كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم للاستفادة من الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات من خلال نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر، وذلك في في حالة رغبة ولي الأمر في تغيير مدرسة الطالب، يجب أن يعرف خطوات التحويل، لذا تابعنا في الفقرة التالية.

كما نعلم أن نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام كورونا وتحديدًا في عام 2019، وكان هدفه الأساسي متابعة وإتمام الدراسات من خلال نظام التعليم عن بعد، وبعد الانتهاء تلك الجائحة اعتمدت وزارة التربية والتعليم على هذا النظام في عدة أمور تتعلق بالتعليم سواء بمتابعة الطالب من خلال نشر تقييماته في المواد الدراسية وإرسالها لولي الأمر والعديد من الخدمات. يقدم للطالب والمعلم.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445 هجريا

تأتي خطوات التسجيل في النقل من خلال نظام نور كالآتي: