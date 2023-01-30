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‘‘بوابة التقديم الإلكترونية ‘‘ رابط التسجيل في النقل المدرسي 1445 نظام نور studentransport

عربي ودولي
بوابة الفجر

التسجيل في النقل المدرسي أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للخدمة الجديدة وهي خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هـ، وقد تم تقديم تلك الخدمة من قبل شركة التطوير وذلك لتوفير كافة الخدمات. وسائل الأمن والسلامة للطلاب والطالبات أثناء رحلتهم اليومية من المنزل إلى المدرسة، كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم للاستفادة من الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات من خلال نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر، وذلك في في حالة رغبة ولي الأمر في تغيير مدرسة الطالب، يجب أن يعرف خطوات التحويل، لذا تابعنا في الفقرة التالية.

كما نعلم أن نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام كورونا وتحديدًا في عام 2019، وكان هدفه الأساسي متابعة وإتمام الدراسات من خلال نظام التعليم عن بعد، وبعد الانتهاء تلك الجائحة اعتمدت وزارة التربية والتعليم على هذا النظام في عدة أمور تتعلق بالتعليم سواء بمتابعة الطالب من خلال نشر تقييماته في المواد الدراسية وإرسالها لولي الأمر والعديد من الخدمات. يقدم للطالب والمعلم.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445 هجريا

 تأتي خطوات التسجيل في النقل من خلال نظام نور كالآتي:

 

  • في البداية يتم الدخول إلى نظام نور noor.
  • بعد ذلك على ولي الأمر أن يسجل الدخول باستخدام الحساب الشخصي له على المنصة.
  • بعد ذلك تأتي خطوة اختيار خدمة النقل للعام القادم.
  • وستظهر أمامك كل بيانات الطالب، ومن ثم عليك أن تختار طلب نقل.
  • تقوم بالاطلاع على جميع الشروط والأحكام الخاصة التي فرضتها الخدمة.
  • بعد الانتهاء من القراءة، تقوم بالضغط على الموافقة على كافة الشروط.
  • ومن ثم تقوم بملء البيانات التي تخص الطالب، احرص على أن تكون كاملة بالنموذج الموضح أمامك.
  • في خلال ثواني ستصلك رسالة تأكيد تخص طلب خدمة النقل لعام 1445 على جوالك.
  • تقوم بإدخال رمز التأكيد.
  • وتختار طريقة سداد الرسوم من الخيارا المتاحة للدفع أمامك وتشمل خدمة سداد وخدمة فواتير من خلال البنوك.
  • تحتفظ برقم سداد الفاتورة.
  • وفي النهاية تطلع على حالة الفاتورة وستظهر أمامك قيد الدراسة من الشركة.

 

 

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