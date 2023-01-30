اعرف موعد صرف حساب المواطن الدفعة 63 لشهر فبراير 1444

دعم حساب المواطن من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة كل المحتاجين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومع استكمال صرف الدفعة 62 لشهر يناير بعده. تأخرت عدة أيام، بدأ الجميع من بين المستفيدين بالبحث عن موعد صرف الدفعة الثالثة والستين لشهر فبراير وما إذا كان سيحدث تأخيرًا مثل ما حدث في الشهر الماضي، لذلك كان هناك الكثير من الأخبار التي تفيد أن موعد السداد لشهر فبراير كان مبكرًا، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي تم الإعلان عنها منذ الشهر الماضي سيتم صرفها، وأكد القائمون على حساب المواطن أنه سيتم صرف الزيادة كل شهر بعد ولي العهد. أمرت باستمرار صرف الزيادة.

بعد أن تعددت التساؤلات حول معرفة موعد صرف الرواتب الخاصة للمستحقين لشهر فبراير أعلن حساب المواطن تاريخ الصرف على أن يكون الصرف مبكرًا حتى التاسع من فبراير بدلًا من اليوم العاشر، حيث يصادف هذا اليوم يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، لذلك سيتم وضع الأموال في جميع الحسابات المصرفية في اليوم السابق ليوم الخميس.

حساب المواطن بعد استمرار صرف الزيادة

بعد الأمر المعتمد من ولي العهد بمواصلة الزيادة، ستكون رواتب جميع الفئات على النحو التالي:

يمنح رب الأسرة أو المسؤول عنها مبلغ دعم شهري يصل إلى 720 ريال سعودي.

أما المعال الذي يقل عمره عن 18 سنة فيصرف له دعم مالي مقداره 216 ريالا.

بالنسبة للفرد الذي يزيد عمره عن 18 عامًا، سيتم صرف منحة دعم تصل إلى 360 ريال سعودي.

يجب على جميع المستفيدين متابعة حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، لمتابعة جميع الكشوفات التي تم تنزيلها الخاصة بالمستفيدين من أجل الحصول على الدعم.