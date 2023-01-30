تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023 الناقلة لكأس العالم للأندية.. بجودات عالية

أعلنت الشركة السعودية للرياضة (SSC) أنها حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2022 عبر قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات.

الجدير بالذكر أن مجموعة BEIN Sport لم تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية كما في العام الماضي.

وستبث SSC مباريات كأس العالم للأندية إضافة إلى القناة الرياضية المغربية التي حصلت أيضا على حقوق البث الأرضي في المغرب.

تقام كأس العالم للأندية 2022 في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023 في الرباط وطنجة.

يستضيف ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA بين الأهلي المصري وأوكلاند بنيوزيلندا.

سيواجه الفائز في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من البطولة، ثم الفائز في هذه المباراة ضد فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي، بشرط أن يلتقي المغربي وداد البيضاوي مع آل. - الهلال السعودي وفائزه على ريال مدريد البرازيلي.

تردد قنوات SSC الرياضية HD

إسم القناة علي القمر الصناعي: SSC 1 HD، حتي 7 SSC HD، وتقنية الـ SD تظهر بإسم SSC فقط دون HD.

القمر: عرب سات 26 شرق Arabsat 26.0°E

التردد: 11747.

الإستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

النظام: DVB-S2/8PSK

تردد قنوات SSC الرياضية SD

القمر: Badr 4،5،6،7

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

النظام: DVB-S2/8PSK.

تردد قناة ssc على النايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى H

النظام: DVB-S2 / 8PSK

معامل التصحيح: 4/3

تردد ثاني على نايل سات