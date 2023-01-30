رابط التقديم على وظائف شركات البترول والطاقة 2023 للمؤهلات العليا والمتوسطة والدبلومات

يعد التقدم لشغل وظائف في شركات وزارة البترول 2023 في مختلف التخصصات من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الباحثين عن عمل المؤهلين للعمل في وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة وأنهم يعملون في صناعة النفط بوزارة البترول والثروة المعدنية. تعتبر الشركة من الوظائف التي توفر دخلًا ماليًا جيدًا بسبب الحوافز والامتيازات المستمرة التي تحصل عليها. يشترط من قبل موظفي وزارة البترول أو الشركات المختلفة في قطاع النفط، لذلك نقدم لكم من خلال شباب العالم كيفية التقدم لوظيفة في صناعة النفط والمستندات والشروط المطلوبة والاختصاصات المتوفرة لشغل وظائف جديدة في مختلف الشركات.

أعلنت وزارة البترول عن فتح أبواب التوظيف في الوظائف الشاغرة في شركات وزارة البترول لعام 2023، حيث تم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة تتطلب مؤهلات عليا، بالإضافة إلى بعض الوظائف الأخرى التي تتطلب أصحاب المؤهلات المتوسطة والدبلومات وما يعادلها. الشهادات.

وذلك ليتمكن حديثي التخرج وحاملي المؤهلات من التقديم في وظائف شركات وزارة البترول المختلفة في جميع المحافظات المصرية (محافظة القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – محافظة البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – أسوان – أسيوط) وغيرها من المحافظات.

وقد تم الإعلان من وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة عن إتحاحة تعيينات وظائف فى شركات البترول 2023 في مختلف التخصصات والأقسام، بالإضافة إلى أهم الشروط التي يجب أن يتم إستيفائها من جانب الأشخاص الذين سوف يتقدمون لهذا الوظائف، بالإضافة إلى أهم المستندات التي يجب أن يتم تجهيزها عند التقديم في وظائف وزارة البترول والتي سنتعرف عليها في هذا الشرح.

تخصصات وظائف شركات وزارة البترول المصرية

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية بالحاجة إلى التوظيف في عدد من الإدارات والتخصصات المختلفة في شركات النفط والوزارة على النحو التالي:

تخصص شئون قانونية في شركة بترول .

. تخصص كيميائيين في شركات البترول.

وظائف قسم صيادلة.

وظائف إدارية في شركات البترول.

تخصص علاقات عامة.

وظائف مهندسين كهرباء في شركات البترول.

وظائف محامين في شركات البترول.

شغل بوفيه في شركة بترول

قسم للأطباء في شركات البترول.

قسم محاسبين بشركات البترول.

مشرف أمن بقطاع بالبترول.

مشرفين شركات تغذية البترول.

قسم الطوارئ بقطاع البترول.

وظائف خالية للسائقين فى شركات البترول.

قسم تمريض في شركات البترول.

وظائف إدارية في شركات البترول.

تخصص مهندسين ميكانيكا.

قسم الإسعافات الأولية.

تخصص فنيين كهرباء بقطاع البترول.

وظائف لحام في شركات البترول.

الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية

يوجد في مصر العديد من الشركات البترولية التابعة للوزارة في جميع المحافظات التي تعمل تحت إشراف وزارة البترول المصرية على النحو التالي:

الشركة الوطنية للبترول.

شركة أبسكو المصرية للخدمات البترولية EPSCO.

شركة جاسكو للبترول.

شركة الحفر المصرية EDC.

شركة صان مصر للبترول.

شركة بتروتريد PetroTrade

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية EGAS.

شركة ويبكو للبترول.

شركة Enppi للصناعات البترولية والهندسية.

شركة ELAP.

شركة بتروجاس.

شركة جابكو للبترول.

شركة بتروجيت Petrojet.

شركة بترول بلاعيم.

شركة إسكندرية للصيانة البترولية.

شركة ميدور للبترول.

شركة البحر الأحمر للخدمات البترولية.

شركة SMD.

الشركة الهندسية للخدمات البترولية EPSERV.

شركة بترومنت للبترول.

شركة خالدة للبترول.

شركة ناتجاس NatGas.

شركة EPC.

الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC.

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي Town Gas.

شركة إيثيدكو.

شركة الوادي الجديد للزيوت.

الشركة المصرية للثروات المعدنية.

شركة خدمات البترول الجوية.

شركة ايكم.

شركة ايبروم EPROM لتشغيل وصيانة المشروعات.

شركة SIDPEC.

مرتبات وظائف البترول في مصر 2023

كما تم الإعلان عن الرواتب، والتي تختلف حسب الوظيفة، والتي تتراوح من 3000 جنيه إلى 9000 جنيه شهريًا أو أكثر، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت والتأمين الصحي الذي يحصل عليه الموظف بعد الحصول على وظيفة في شركات خدمات البترول المختلفة.

شروط التقديم في وظائف شركات قطاع البترول 2023

من المهم عند التقدم لوظيفة في شركات وزارة البترول أن تتعرف على جميع شروط التقدم لوظيفة في شركات الخدمات النفطية الجديدة التي يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على وظيفة الالتزام بها للتأكد من أن هذه الشروط متوافقة معها. له / لها. لأن تلك الشروط التي تم الإعلان عنها هي كالتالي:

من المهم أن يكون المتقدم للوظائف الخالية بالبترول لديه القدرة على الإلتزام بالوقت وإجادة العمل بالإضافة إلى العمل تحت ضغط وتحمل كل ما يحدث أثناء العمل.

بالإضافة إلى أن أهمية أن يكون المتقدم للوظيفة لديه الخبرات اللازمة في المجال الوظيفي والتخصص الذي سوف يتقدم إليه، ومن الأفضل أن يكون لديه شهادات خبرة.

إلى جانب أهمية أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة المعافاة من الخدمة العسكرية أو أدى الخدمة العسكرية بشكل نهائي.

كما يجب أن يتم تقديم مستند صحيفة الحالة الجنائية “الفيش والتشبيه” كما يجب أن تكون حديثة حيثُ يجب أن يتمتع المتقدم لوظائف البترول بحسن الخلق والسير والسلوك.

الأوراق المطلوبة لإجراءات التعيين في شركات البترول

عند التقدم لوظيفة في وزارة البترول، من المهم أيضًا إعداد سلسلة من المستندات والمستندات المطلوبة للتعيين في شركات البترول، والتي سيتم إرفاقها بعد قبولها في وظائف اليوم في شركة مصر للبترول، كأهم هذه الوثائق. المستندات هي كما يلي:

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي من المهم أن تكون سارية وأن تكون البيانات فيها واضحة.

بالإضافة إلى نسخة من شهادة المؤهل الدراسي تتضمن التقدير بشكل واضح.

إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية “فيش جنائي” كما يجب أن تكون حديثة لم يمر عليها شهر على الأقل.

كما يجب أن يتم إرفاق 6 صور شخصية حديثة ملونة.

خطوات التقديم في وظائف الهيئة المصرية العامة للبترول

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظيفة في وزارة البترول التقدم للحصول على وظيفة عبر الإنترنت باتباع بعض الخطوات على النحو التالي: