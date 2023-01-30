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أضبط: تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2023 على النايل سات والعرب سات

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تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات بعد المحطة الأخيرة أعلنت إدارة قناة طيور الجنة إنه ا ستغير ترددها والجميع يريد الحصول على تردد جديد مع هذه القناة المشهورة التي يتابعها الملايين. في جميع أنحاء العالم العربي، وتستحق القناة التي عملت مؤخرًا على عربسات. الذي يعرض محتوى ترفيهيًا وتعليميًا للأطفال ومحتوى دينيًا يخدم ويرشد الشباب على الطريق الصحيح في ظل انتشار العديد من قنوات الأطفال على النايل سات.

تعد قناة طيور الجنة من القنوات الترفيهية للأطفال التي تحظى بالاهتمام لأنها تقدم محتوى رسوم متحركة جيد جدًا وأغاني أطفال تجعل الأطفال يتفاعلون معها ويتابعونها بسبب محتواها المتميز، كما تعمل القناة باستمرار على تحديث محتواها.

تقدم القناة دائمًا محتوى دينيًا لتثقيف الأطفال وإرشادهم واطلاعهم على المفاهيم الصحيحة في جميع الأوقات، مما يجعل القناة مختلفة عن القنوات الأخرى على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

  • التردد 11258
  • معامل الترميز 27500
  • معامل التصحيح 5/6 أفقي.
  • الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عربسات

  • التردد 11310
  • معامل الترميز 27500
  • معامل التصحيح 4/3
  • الاستقطاب عمودي.

تردد طيور الجنة سهيل سات

  • التردد 11310
  • معامل الترميز 27500
  • معامل التصحيح 4/3
  • الاستقطاب عمودي
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