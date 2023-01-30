رابط تسجيل الدخول علي منصة مدرستي عبر مايكروسوفت 1444

تعتبر منصة مدرستي أهم منصة تعليمية صادرة عن المملكة العربية السعودية، ومن خلالها تتم الدراسة بشكل كامل في حال مرت الدولة ببعض الظروف الطارئة كما حدث بالفعل في السنوات السابقة التي مرت بجائحة كورونا والتي من خلالها بدأت فكرة التعليم عن بعد، وتشمل هذه المنصة خدمات تعليمية متعددة سواء كانت للطلاب أو المعلمين، وهناك العديد من الطلاب الذين قد يواجهون بعض الصعوبات حتى يتم تسجيلهم في هذه المنصة الآن، من خلال هذه المقالة، سنتعلم كيفية التسجيل والدخول إلى منصة مدرستي من خلال مايكروسوفت.

لتسجيل الدخول سواء كان للطالب أو المعلم يجب أن يكون هناك حساب نشط ومفعل على المنصة، ويتم تفعيل هذا الحساب من خلال المعلومات الموجودة على نظام "توكلنا" للمعلمين أو أولياء الأمور، أو من خلال استخدام التطبيق المتاح في هذا النظام، وبعد الدخول إلى "توكلنا" ومن خلال بيانات منصة مدرستي للمستخدمين، يتم الحصول على الاسم وكلمة المرور، وخطوات تسجيل الدخول إلى منصة "مدرستي" باستخدام مايكروسوفت اتبعت التالية:

الذهاب إلى منصة مدرستي، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص من هنا.

اختيار الدخول بواسطة حساب مايكروسوفت.

بعد ذلك يتم تسجيل اسم المستخدم أو إدخال البريد الإلكتروني الخاص.

ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

إدخال كلمة السر في المكان المخصص لها.

ثم يتم اختيار تسجيل الدخول.

سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة على المنصة سواء كانت للطالب أو المعلم.

هكذا يمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.حساب مايكروسوفت لمنصة “مدرستي”

إذا كان التسجيل أول مرة في منصة “مدرستي” لا بد من عملية تفعيل حساب مايكروسوفت، وذلك يتم من خلال إتباع بعض الخطوات: