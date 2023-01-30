بالخطوات كيفية الحصول علي على تأشيرة المرور لزيارة السعودية.. لزيارة المسجد النبوي والعمرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، إطلاق تأشيرة جديدة وهي تأشيرة العبور للقادمين جوًا، لذا أطلقت خدمة إصدار تأشيرة عبور للزوار القادمين "جوًا" إلكترونيًا وفوريًا ومجانيًا.

تتيح تأشيرة العبور السعودية للمستفيد البقاء في المملكة لمدة 4 أيام تمتد إلى ثلاثة أشهر، ويحق لحاملي التأشيرة السفر في المملكة وحضور الفعاليات السياحية وكذلك أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة مرور المرور عبر آلية الحصول على التأشيرة التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية، من خلال الخطوات التالية:

حجز تذكرة السفر وتقديم طلب التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.

المعالجة الإلكترونية الفورية وإصدار التأشيرة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.

سيتم بعد ذلك إرسال التأشيرة إلى البريد الإلكتروني للمستفيد بعد الإصدار.

وتكلفة تأشيرة الترانزيت من السعودية مجانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة عبور للزوار. تأتي "جوًا" إلكترونيًا، بهدف تسهيل القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، كما تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

تسمح تأشيرة العبور للعارضين والراغبين في دخول المملكة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.