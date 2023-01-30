‘‘ الحج الميسر ‘‘ بالخطوات رابط التسجيل في الحج 2023 – 1444 الكويت عبر موقع وزارة الأوقاف

بدأت وزارة الأوقاف منذ ساعات في تلقي طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام 2023 الموافق 1444 هـ، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابطًا للتسجيل في فريضة الحج في الكويت 2023، التقدم للحج هذا. عام، من خلال موقع إلكتروني مركزي يستقبل رغبات جميع أنواع الحج. في الكويت، يهدف الميسر وحملات الحج والنظام الجديد إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج (وسائل السفر من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، والفنادق والإقامة في مكة والمدينة)، بالإضافة إلى السعر المناسب.

خطوات التسجيل في الحج 2023 في الكويت



الخطوة الأولى هي الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الجديد ورابط التسجيل لحج 2023 في الكويت (الحج الميسر وجميع أنواع حملات الحج الأخرى).

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

تحديد ما إذا كان هناك مرافقين أم لا.

وافق على الشروط والأحكام.

تقوم بتقديم الطلب.

يبدأ التسجيل من 29 يناير 2023 حتى 28 فبراير 2023.

بعد إغلاق التسجيل، يبدأ الفحص.

بعد الفرز، سيتم الكشف أسماء الفائزين بالحج في الكويت 2023.

بعد ذلك يقوم الفائزون بأداء المناسك عن طريق اختيار حملة الحج المناسبة لهم.

رابط التسجيل في الحج 2023 بالكويت

تكون الأولوية والمفاضلة في اختيار من يستحق الحج للمواطن الكويتي وأولئك الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل. وفيما يتعلق بالدون، سيتم إطلاق منصة خاصة لهم للتسجيل، ولكن بعد الحصول على موافقة السلطات السعودية، تبلغ حصة الكويت في الحج هذا العام 8 آلاف حاج، رابط التسجيل في حج 2023 بالكويت هو:https://hajj-register.awqaf.gov.kw/



