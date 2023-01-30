رابط التسجيل في الحج 2023 الكويت hajj-register.awqaf.gov وزارة الأوقاف الحج الميسر

صرحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، عن البدء في تسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ-2023م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://register.awqaf.gov.kw/، اعتبارا من اليوم 29 يناير الجاري، إلى 28 فبراير 2023.

ذكر منشور على صفحة وزارة الإعلام الكويتية على فيسبوك أن تسجيل الحج لموسم 1444 هـ - 2023 م متاح للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الإمارات، بينما سيكون للمقيمين غير الشرعيين منصة خاصة عند موافقة السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة واستلام المملكة العربية السعودية.

وأشار التعميم إلى أن معايير المقارنة المعتمدة ستكون لصالح المواطنين الكويتيين الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل.

وأشار المنشور إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج 2023، من خلال أرقام الهواتف على الواتس آب: 22342385، 22342238، 99051691.

جدير بالذكر أن وزير العدل والأوقاف الكويتية وقع مع وزير الحج والعمرة السعودي اتفاقية الحج لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية والتي تضمنت تخصيص حصة قدرها 8 آلاف حاج للكويت 2023.

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزير العدل والأوقاف الكويتية، ماجد عبد العزيز الماجد، شارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2023، الذي يقام في مدينة جدة السعودية، وقام بجولة في المعرض اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للحجاج في مختلف القطاعات المتعلقة بخدمات الحجاج. النقل والتموين.

وأعرب الماجد عن شكره للجهود المبذولة في تنظيم المعرض والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج ومواكبة التطور الرقمي وتقديم حلول مبتكرة في خدمات الحج والعمرة.

يذكر أن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات الحج الدكتور عمرو المداح أعلن أن عدد الحجاج لموسم الحج لعام 1444 هـ - 2023 م سيصل إلى 2 مليون حاج بينهم 1.8 مليون حجاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من داخل المملكة.

وأوضح المداح أن وزارة الحج والعمرة ستتبنى عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه في 2019 بمعدل 1 لكل ألف من سكان كل دولة وهي الطريقة المعتمدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي وأضاف أنه من أجل التسهيل على الحجاج، تم إلغاء شرط العمر والتحصين، وفقًا لظروف ما قبل جائحة "كوفيد -19"، مع جودة خدمات أفضل ومرافق متعددة.