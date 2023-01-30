رابط استخراج نتائج الثانوية العامة الأردنية.. هنا نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن

بعد أن أنهى طلاب المرحلة التكميلية إمتحانات يوم العشرين من شهر يناير الجاري، ومنذ إتمام الإمتحانات، بدأ الطلاب يتساءلون عن موعد نشر النتائج، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل بالنسبة للطالب وذلك لاعتماده على التخصص الذي سيدرسه الطالب في المستقبل، وفي حال النجاح والدرجة التي سيحصل عليها الطالب يؤهله لدراسة أحد التخصصات، لذلك بعد العديد من الأسئلة التي طرحها الطلاب، نشرت وزارة التربية والتعليم في الأردن بيانات بخصوص تاريخ النتائج، وأكدت الوزارة أن النتائج ستنشر بعد الموافقة عليها وبعد المقابلة الصحفية التي ستجرى خلال الأيام المقبلة.

نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023

على جميع الطلاب متابعة الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة موعد نشر النتائج ستقوم الوزارة بنشر رابط بالضغط عليه والانتقال إلى الخادم لتحميل النتائج، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الشهادة التكميلية في الأردن يصل إلى 42990 طالبًا وطالبة، وبعد الانتهاء من الاختبارات بدأت كافة اللجان الإلكترونية في تصحيح الأوراق، للانتهاء من مراقبتها مبكرًا، ثم نشرها على الطلاب في الشهادة التكميلية.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023

في حال تم نشر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن، سيتمكن جميع الطلاب من الاستفسار عنها، ولكن يجب على الطالب معرفة خطوات الاستعلام عنها: