رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023.. هنا رابط نتائج الثانوية العامة في الاردن

نشرت نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، وزارة التربية والتعليم الأردنية عدة بيانات تشير إلى تاريخ إعلان نتائج مرحلة التوجيهي التكميلي، بعد العديد من عمليات البحث حول معرفة موعد نشر النتائج، حيث أنهى الطلاب أداءها. جميع الامتحانات لهذا العام، وبعد الانتهاء من الامتحان يأتي كخطوة لانتظار النتائج، وهي أصعب مرحلة، لذلك اضطرت وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى نشر عدة بيانات لإطلاع الطلاب على عدة معلومات تتعلق ب وأعلن الدكتور نواف العجرمة عن موعد صدور النتائج ومن المقرر نشرها مطلع فبراير المقبل، كما أن المواد المصححة كانت عالية من حيث نسب النجاح.

نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية كل عام بنشر رابط الاستفسار عن النتائج، ويتم توزيع هذا الرابط على جميع المواقع الإلكترونية، وذلك لتسهيل وصول الطلاب إلى النتائج بسهولة، وخطوة الاستفسار كالتالي:

في البداية على الطالب أن يذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التربية والتعليم الأردنية

ومن ثم اختيار تبويب نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية.

بعد ذلك يجب أن يتم تحديد القسم المسجل به الطالب.

ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تخص الطالب المستعلم عن نتيجته.

بعد أن يتم إدخال الاسم وأيضا رقم الجلوس، الضغط على مربع عرض النتائج، في خلال ثواني قليلة سيتم عرض النتيجة، وذلك بمجرد الإعلان الرسمي عنها من قبل وزارة التعليم.

الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن أنها ستتلقى طلبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة بعد أسبوع من عرض النتائج، وفي غضون أيام قليلة سيتم نشر قائمة القبول الموحدة، ويأتي القبول في التخصصات حسب المجموع حصل عليها الطالب في الشهادة التكميلية، ويمكن للطالب التنقل بين الجامعات كما يشاء، وفيما يتعلق بالتخصصات يمكنه الانتقال إلى تخصص آخر، بشرط أن يكون مجموعه في السنة التكميلية مناسبًا للتخصص، يتم التنقل بين التخصصات من خلال الرابط الذي تنشره الوزارة لاستقبال رغبات الطلاب.