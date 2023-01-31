الدفع بالفيزا.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 أون لاين عبر موقع النيابة العامة

يبحث العديد من أصحاب السيارات عن كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن مخالفات مرور 2023، وذلك لمعرفة المخالفات والغرامات المفروضة على السيارة أو رخصة القيادة.

نقدم لكم عبر بوابة الفجر الخدمات وآخر الأخبار للمواطنين سنقدم لكم في هذا التقرير رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مع شرح مفصل للاستعلام الإلكتروني.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة

توفر وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 من خلال رابط موقع النيابة العامة، لمتابعة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات المرورية لأصحاب السيارات وحاملي رخص القيادة، وذلك للتسهيل على المواطنين. الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت.

وفيما يلي نستعرض معكم خطوات الاستعلام مخالفات المرور 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة.

الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا .

. اختر أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات المرور لكافة مخالفات السيارات.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وبمجرد الضغط سيظهر لك إجمالي المبلغ المقرر دفعه، مع توضيح طرق الدفع المختلفة.

خطوات دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا

يجدر الإشارة إلى أنه بعد الدخول، وإدخال بيانات السيارة، هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا.

كتابة اسم الشخص المالك للسيارة.

إدخال عنوان مالك السيارة بالتفصيل.

إضافة اسم المرور التابع له مالك السيارة، حسب الاسم الموجود على رخصة القيادة.

اختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان، أو عن طريق فوري، أو الدفع عند الاستلام.

وأصدرت الإدارة العامة للمرور، قرار بمضاعفة قيمة هذه المخالفات المرورية على قائد السيارة، في حالة تكرارها خلال 6 أشهر، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن قانون المرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية

نقدم لكم فيما يلي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية من نادي السيارات والرحلات المصرية، وجاءت كالآتي:-