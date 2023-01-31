عاجل.. مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

يقطع النادي الأهلي عتبة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2022 أمام أوكلاند سيتي بنيوزيلندا، بعد غد الأربعاء، على ملعب "طنجة".

فاز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم للأندية 2022 FIFA في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير على التوالي.

وتقام مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة المحلي، وتذاع على قناة المغربية الرياضية، وقناة SSC الرياضية السعودية.

ويشارك النادي الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ المارد الأحمر.

وإليكم مواعيد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية:



الأربعاء 1 فبراير 2023

9:00 الأهلي X أوكلاند سيتي النيوزيلندي

السبت 4 فبراير 2023

7:30 سياتل ساوندرز الأمريكي X الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي

الثلاثاء 7 فبراير 2023

مباراة المركز الخامس

الخاسر من الهلال والوداد X الخاسر من الأهلي وأوكلاند سياتل

الأربعاء 8 فبراير 2023

9:00 الفائز من المباراة رقم 2 X ريال مدريد الإسباني