موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر، للمنافسة في كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المغرب من الأربعاء 1 فبراير إلى 11 فبراير 2023.

تنطلق أولى مباريات كأس العالم للأندية FIFA بين النادي الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء المقبل، الموافق 1 فبراير، على ملعب ابن بطوط بطنجة، الساعة التاسعة بالضبط بتوقيت القاهرة.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وفق لوائح المونديال، والتي تنص على عدم مشاركة فريقين من دولة واحدة، بعد أن حل في المركز الثاني لفريق الوداد المنظم للبطولة، في النسخة الأخيرة من. دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

تاريخ مشاركات الأهلي في المونديال



الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد مشاركته في النسخة الأخيرة من مونديال الإمارات، نجح في الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه، ولم يصل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية حتى الآن طوال تاريخه.

القنوات الناقلة لمبارة الاهلي وأوكلاند سيتي

أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية عبر تطبيق التدوينات القصيرة تويتر

بالإضافة إلى إذاعة المباريات عبر قنوات الرياضية المغربية

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات

-التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.



تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الاهلي وأكلاند سيتي

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يذكر أن النادي الاهلي اختتم مبارياته فى الدوري المصري بعد فوزه على نظيره البنك الأهلي فى الجولة الخامسة للمسابقة نجح خلاله من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله محمد شريف.