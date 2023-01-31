القنوات الناقلة لـمباراة الأهلي ضد أوكلاند.. كأس العالم للأندية 2023

القنوات التي تبث مباريات الأهلي في مونديال الأندية 2023 هي أكثر ما يبحث عنه المشجعون الأحمر في الفترة الحالية، قبل أيام قليلة من ظهور المارد الأحمر أمام فريق أوكلاند سيتي.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي، في كأس العالم للأندية، في 1 فبراير، في الجولة التمهيدية لكأس العالم التي تقام في المغرب، بعد فوز البلد العربي بشرف الاستضافة.

يشارك فريق الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، ويبحث المارد الأحمر عن إنجاز غير مسبوق في البطولة التي ستقام في المغرب، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية ثلاث مرات في نسختها السابقة. مشاركات.

تتجه بعثة الأهلي إلى المغرب مساء اليوم السبت، بعد أن مر المارد الأحمر بجلسته الأخيرة قبل أن يسافر للمشاركة في مونديال الأندية 2023، والذي سيكون له العديد من القنوات الإذاعية.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المغرب، كل من ريال مدريد الإسباني، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، فلامنجو البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والأمريكي سياتل ساوندرز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالترددات، وأولها مباراة الأهلي أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من المونديال.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغربية الرياضية

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.