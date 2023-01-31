بالاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

انتهت الامتحانات بالشهادة الابتدائية الأزهرية “الصف السادس الابتدائي الأزهري وكذلك الصف الثالث الإعدادي”، وكعادة كل عام يبدأ الترقب لموعد ظهور النتيجة، لذلك وتيسيرًا على أبناؤونا وبناتنا طلاب المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية والإعدادية، فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنتابع من خلاله جميع ما يصدر من تصريحات وأخبار بخصوص موعد إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية ترم أول 2023.

من هنا بدأ يشغل موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 الطلاب وأولياء الأمور، إذ تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، خاصًة بعد انتهاء مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023 السبت الماضي 21 يناير.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022/2023، والمقرر لها أن تظهر عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعد مراجعتها لمدة أسبوع، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ترم أول 2023

في إطار سعي الأزهر الشريف إلى استخدام تكنولوجيا العصر وذلك لإدارة العملية التعليمية بالمعاهد والكليات الأزهرية، فكان لبوابة الأزهر الإلكترونية دور بارز في هذا المجال، وتشهد البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف زخم بحثي هائل مع إعلان نتائج الشهادات بدأ من الابتدائية مرورا بالشهادة الإعدادية وانتهاءً بالشهادة الثانوية الأزهرية، أما عن طرق الاستعلام عن نتائج شهادات الأزهر الشريف، فقد وفر الأزهر طريقتين لمعرفة النتائج.

الطريقة الأولى للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الدخول على رابط موقع الأزهر الإلكتروني التعليمي الرسمي حيث يتم تفعيل هذا الرابط مع إعلان النتائج،وبعد ظهور النتائج يمكن للطلاب الدخول على موقع نتائج الأزهر الشريف واتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الرسمي من هنا

إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.

الضغط على كلمة بحث.

سيتم عرض النتائج بالدرجات.

الطريقة الثانية لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

وهذه الطريقة تتلخص في تحميل تطبيق نتائج الشهادات الأزهرية، والتطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول “الموبيل”، ويتم تحميل هذا التطبيق عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول.