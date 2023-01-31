كريم محجوب ينضم لفريق عمل مسلسل "علاقة مشروعة"

روج الفنان كريم محجوب، لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم "علاقة مشروعة".

وشارك "كريم" جمهوره بصورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وأرفق منشوره بتعليق قائلًا:"من تصوير مسلسل علاقة مشروعة مع النجم الرائع والإنسان الجميل أستاذ ياسر جلال، والمخرج الكبير جدًا خالد مرعي ".



كريم يكشف عن شخصيته في “علاقة مشروعة”



وتابع:إستوني بشخصية جديدة عليا وإن شاء الله تكوني إضافة مهمة ليا في مسيرتي زي الأعمال المهمة اللي كنت محظوظ بيها السنين اللي فات طارق.

أبرز تصريحات كريم محجوب الصحفية

كشف" كريم" خلال تصريحات صحفية عن رأيه بالبيزنس قائلًا:أعتقد أن هذا ضروري، ولدي أفكار لمشاريع خاصة بي، جنبًا إلى جنب مع العمل كمساعد تدريس في معهد الفنون المسرحية وإجراء دراسات عليا جانبًا إنه لأمر جيد أن شخص لديه أعمال خاصة به يدير عملًا يساعده في مواجهة صعوبات الحياة.

وتابع:"لدي العديد من الذكريات التي لا يمكنني نسيانها: قبولي في معهد الدراما، في اليوم الأول الذي صعدت فيه إلى المسرح ودراستي في معهد الدراما، مشروع تخرجي، أدواري الأولى وكانت هناك أدوار أتت فجأة، مثال على قصة حدوته مرة ومسلسل" الاختيار" وهناك العديد من الذكريات.

وأكد:" يهمني أهمية الدور وأن الدور يكون غني بالتفاصيل، والأحداث ولا يشترط على عدد المشاهد ومكتوب بطريقة مناسبة ومشاهد مهمة وفي الفترة الحالية لا أفكر في مساحة الدور بل بأهمية الدور، وربما هناك شخصية لطيفة ستقدم شيئًا مفيدًا للفن".



آخر أعمال كريم محجوب



والجدير بالذكر آخر أعمال" كريم محجوب" مسلسل" منعطف خطير" بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حمزة العلي وباسم سمرة، كريم محجوب، محمد علاء، آدم الشرقاوي، تامر نبيل، ، سلمى أبو ضيف، والعمل من إنتاج مجموعة كاريزما الإعلامية، تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود.