كسر حاجز الـ30.. أسعار الدولار في مصر اليوم 31 يناير 2023

الدولار الآن.. شهدت أسعار الدولار أعلى سعر في البنوك المصرية أمام الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-31-2023، مسجلة نحو 30.07 جنيه للشراء و30.1 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 -1-2023

وجاء أعلى سعر لـ الدولار في أحد أهم بنوك القطاع الخاص العربية والمتمثل في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل سعر الدولار أمس زيادة قدرها 10 قروش على الأقل في المتوسط بمعظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.96 جنيه للشراء و30.06 جنيه للبيع.

جاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 29.9 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع في بنكَي مصر والأهلي التابعَين للحكومة.

متوسط ​​سعر الدولار

كان متوسط ​​سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 30 جنيها للشراء و30.1 جنيها للبيع في البنوك "إتش إس بي سي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، البنك العربي الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، أبو ظبي التجاري، الاستثمار العربي، الصادرات المصرية. التنمية، الإسكندرية، الأهلي المتحد، الوطنية الكويتية، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد المشرق.