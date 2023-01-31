سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 31-1-2023

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان، صباح الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023، في السوق السوداء.

يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة ومتعددة الأبعاد منذ أكثر من 3 سنوات، تفاقمت بعد ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي فيروس كورونا والانفجار الهائل الذي حدث في مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020، والأزمة السياسية التي عانت منها. يمنع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة لإتمام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

البنك الدولي يؤكد أن التراجع في متوسط ​​الدخل مقرونًا بارتفاع معدل التضخم والانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى انكماش حاد في القوة الشرائية، وشهد لبنان انهيارًا حادًا في الخدمات الأساسية بسبب إلى نضوب احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية الأزمة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 171.21٪ عام 2022، من 154.8٪ عام 2021، و84.9٪ عام 2020، و2.9٪ فقط عام 2019، حسب الإدارة المركزية للإحصاء.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار حاليًا بين 57800 و58100 ليرة للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان قد ارتفع في مساء الإثنين إلى قرابة 58000 ليرة للدولار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وأعلن مصرف لبنان عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلًا: “مصرف لبنان يشتري كل الليرة اللبنانية ويبيع الدولار بسعر صرف 38 ألف ليرة للدولار، والأفراد والمؤسسات، بلا حدود في أرقام، يمكن التقدم بطلبها من جميع البنوك اللبنانية لاجتياز هذه العمليات... وذلك حتى إشعار آخر ".

يسعى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إصلاحات تشمل اعتماد قانون جديد للسرية المصرفية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإلغاء. معوقات إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة الضريبية وكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها واسترداد الموجودات.