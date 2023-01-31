رابط تسجيل جديد واستعلام عن الأهلية 1444 الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd 1444 هو نظام تضامن اجتماعي لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود بالقدر الذي يتناسب مع وضعهم المادي لتغطية احتياجاتهم الأساسية من السكن والملبس والمأكل، حيث تم التأكيد على ذلك في أي وقت. الدخل الشهري للمستفيد الرئيسي وأفراد أسرته المقيمين في نفس المسكن دون حد الضمان الاجتماعي، سيحصل على معاش تقاعدي يتناسب مع وضعه الاقتصادي.

ونفذها بأمر ملكي كريم صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما قدمه ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - للبدء في استلام طلبات التسجيل في البرنامج لدعم المستفيدين من الضمان المطور وفق معاييره. جديد، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر، بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني.

الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور حيز التنفيذ والذي سيعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا لتغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير العيش الكريم لهم منذ منتصف العام الجاري نوفمبر من العام الماضي، ويعتبر هذا النظام من أهم برامج الدعم التي يرغب الكثيرون في الالتحاق بإعانتهم ومساعدتهم على توفير المتطلبات الأساسية للأسرة.

وأوضحت أنه يستهدف الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا في المجتمع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الوظيفي أو العمر أو المعايير الأخرى التي كانت في الضمان القديم لصرف الدعم المالي المناسب لهم على أساس الوضع الاقتصادي لتحسين أوضاعهم الظروف المعيشية، بالإضافة إلى تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من فرد، يحتاج إلى مواطن قادر على الإنتاج بعد أن يكون مؤهلًا ومدربًا بشكل كافٍ.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

تتيح منصة الدعم التقديم على الضمان المطور عن طريق إنشاء مستخدم جديد أولًا، وبعد ملء المعلومات الشخصية، يتم استلام رسالة تفيد بأن عملية التسجيل قد اكتملت بنجاح، ثم يبدأ مقدم الطلب في ملء البيانات بالكامل حتى معدل الاكتمال 100٪، وللمتقدم فرصة استكمال البيانات في أي وقت، فليس من الضروري استكمال كافة البيانات المطلوبة في نفس الوقت.

بعد استكمال طلب الأمان الجديد، يتم انتظار مقدم الطلب حتى يتم إخطاره بنتيجة القبول أو الرفض، حيث يقوم البرنامج بإرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة المسجلة في النظام الإلكتروني المطور تتضمن نتيجة الأهلية والاستحقاق، ومن خلال منصة الضمان الاجتماعي المطورة، من الممكن أيضًا إجراء استفسار حول الضمان الاجتماعي في السجل المدني وكلمة المرور.

يتم ذلك عن طريق النقر فوق الطلبات، ثم النظر في حالة الطلب، وستظهر الحالة "قيد الفحص" وهذا يعني أنه قيد الدراسة حاليًا من قبل الجهة المختصة للتحقق من البيانات المسجلة وإجراء زيارة منزلية. يمكن الدخول أيضًا من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة عن طريق النقر على الضمان إذا كنت ترغب في الحصول على رابط لموقع الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd المطور، يمكنك القيام بذلك باتباع ما يلي: