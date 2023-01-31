تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية
ننشر أسعار الدولار الأمريكي / الجنيه المصري في بنك مصر في التعاملات الصباحية اليوم (الثلاثاء 31 يناير 2023)، مع شراء البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسعر 29.90 وبيع بسعر 30، وفي البنك التجاري الدولي cib اشترى 30 جنيها وبيعها 30.10 جنيها.
وتشمل الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر" نشر أسعار الصرف لجميع البنوك والأسواق المصرفية المصرية، والتحديث الفوري للأسعار متى تغيرت.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
29.96 جنيه للشراء.
30.06 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
29.90 جنيه للشراء.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
29.90 جنيه للشراء.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30 جنيه للشراء.30.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30 جنيه للشراء.30.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.05 جنيه للشراء.30.10 جنيه للبيع.
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