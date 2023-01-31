اضبط تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي افتتاحية كأس العالم للأندية 2023

هناك العديد من محبي جولة الساحرة يحاولون معرفة تردد القناة الرياضية المغربية التي تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، والتي ستقام في أول أربعاء من شهر فبراير الجاري ضمن الأنشطة التي كانت نظمت في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022_ 2023، ويأخذ العملاق الأحمر على عاتقه شرف التمثيل الكلي للقارة الأفريقية، وتقام هذه المباريات في دولة المغرب، حيث أنها الدولة المنظمة للبطولة، وتعتبر هذه المباراة من أكبر المباريات المميزة للدور الأول، ويشاهدها العديد من الجماهير حول العالم.

تردد قناة المغربية الرياضية

تمتلئ محركات البحث العالمية بعمليات البحث عن تردد القناة الرياضية المغربية التي تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، وذلك مع اقتراب موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، والتي تبث عبر قناتين فقط. وهي القناة الرياضية السعودية ssc التي تبثها مجانا، وقناة الرياضة المغربية TNT التي يمكن تحميلها عبر القمر الصناعي النايل سات وعدد من الأقمار الصناعية الأخرى التفاصيل هنا:

تردد القناة 12383 باستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

مع معدل تصحيح الخطأ 4/3.

قناة المغربية الرياضية TNT من قمر العرب سات:

تردد القناة: 11157.

مع معدل ترميز 27500.

معامل استقطاب عمودي.

أما تصحيحي الخطأ 6/5.

تردد القناة على قمر الهوتبيرد:

تردد المغربية الرياضية 10872 عمودي.

معدل الترميز 27500.

وأخيرا تصحيح الخطأ 4/3.

موعد المباراة الافتتاحية في كاس العالم للأندية

تقام مباريات كأس العالم للأندية في دولة المغرب، في مدينة الرياض، حيث ستكون الأحداث الأولى يوم الأربعاء الأول من فبراير بين الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب طنجة الدولي، وتلك المباريات سينتهي في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر لعام 2023.