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هاني الناظر يحذر من وصفة تغيير لون العيون للأخضر: خطيرة ومؤذية

هاني الناظر
هاني الناظر

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من وصفة غريبة قيل إنها تغير لون العيون للون الأخضر، مشددًا على أنها خطيرة وتسبب التهابات مؤذية.

وقال الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحذر بشدة من بوست غريب انتشر علي صفحات التواصل الاجتماعي ينصح البنات باستخدام عصير الليمون لتغيير لون العين للأخضر، والحقيقة أن هذا يمثل خطورة شديدة علي العين ويسبب التهابات مؤذية للغاية ولن يغير نهائيا من لون العين بالطبع، إياكم وتصديق مثل هذه الخرافات".

عصير الليمون خرافات الليمون هاني الناظر

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