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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 يناير في البنوك المصرية.. وانهيار السوق السوداء

الاقتصاد
الدولار اليوم
الدولار اليوم

الدولار في السوق السوداء.. بسبب مرونة سعر صرف البنوك، حدث انهيار عام في سعر الدولار بالسوق السوداء، سجل سعر الدولار في السوق السوداء حوالى 32 جنيها، وبعد أن وصل إلى 38 جنيها هبط بنحو 6 جنيهات، لاقتراب سعر الدولار للبنوك المصرية سواء بنوك حكومية أو خاصة.

يتوقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه، تماشيا مع التوقعات في استطلاع لرويترز، خاصة وأن السياحة والتدفقات الخارجية المستمرة من تحويلات المصريين ستساعد في دعم واستقرار. السوق.

وأضاف فهمي أنه على خلفية هذه الإجراءات، فإن السوق السوداء للعملات مشلولة تماما، والتقييم المتضخم لسعر الدولار بدأ ينخفض ​​إلى حدود معقولة، خاصة وأن السوق الموازية تتلاشى مع تضاؤل ​​المضاربات بعد الإعلان عن... السوق العائمة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

الثلاثاء 31 يناير 2023 افتتحت أسعار الدولار الأمريكي مستقرة اليوم، مستقرة في البنوك والبورصات، ووصلت أسعار الدولار للشراء 29.85 وبيع 29.94.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30 جنيها للشراء، و30.07 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 29.95 جنيه للشراء، و30.05 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 29.95 جنيها للشراء، و30.05 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.02 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشا، و30.05 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 29.84 جنيها للشراء، و29.94 جنيه للبيع.
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