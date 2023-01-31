سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 يناير في البنوك المصرية.. وانهيار السوق السوداء

الدولار في السوق السوداء.. بسبب مرونة سعر صرف البنوك، حدث انهيار عام في سعر الدولار بالسوق السوداء، سجل سعر الدولار في السوق السوداء حوالى 32 جنيها، وبعد أن وصل إلى 38 جنيها هبط بنحو 6 جنيهات، لاقتراب سعر الدولار للبنوك المصرية سواء بنوك حكومية أو خاصة.

يتوقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه، تماشيا مع التوقعات في استطلاع لرويترز، خاصة وأن السياحة والتدفقات الخارجية المستمرة من تحويلات المصريين ستساعد في دعم واستقرار. السوق.

وأضاف فهمي أنه على خلفية هذه الإجراءات، فإن السوق السوداء للعملات مشلولة تماما، والتقييم المتضخم لسعر الدولار بدأ ينخفض ​​إلى حدود معقولة، خاصة وأن السوق الموازية تتلاشى مع تضاؤل ​​المضاربات بعد الإعلان عن... السوق العائمة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

الثلاثاء 31 يناير 2023 افتتحت أسعار الدولار الأمريكي مستقرة اليوم، مستقرة في البنوك والبورصات، ووصلت أسعار الدولار للشراء 29.85 وبيع 29.94.