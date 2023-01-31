أسعار الدولار شراء وبيع: في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

شهد سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم (الثلاثاء 31 يناير 2023) حركة جديدة في البنك المركزي وبعض البنوك الخاصة والحكومية.

وتستعرض «بوابة الفجر» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31/1/2023 في البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ليسجل 29.92 جنيه للشراء، و30.03 جنيه للبيع، مقابل 29.89 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار بآخر تحديث يومي للبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع، مقابل 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع، مقابل29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، 30.00 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيعk مقابل 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30 جنيه للشراء، 30.1 جنيه للبيعk مقابل 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع أمس الإثنين.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.07 جنيه للشراء، 30.10 جنيه للبيع، مقابل 29.90 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.00 للشراء و30.10 للبيع، مقابل 29.84 للشراء و29.94 للبيع، أمس الإثنين