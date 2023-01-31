تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي ومباريات كأس العالم للأندية

مع اقتراب موعد افتتاح كأس العالم للأندية، يتزايد البحث عبر محركات البحث العالمية عن تردد القنوات المجانية المفتوحة التي تبث مباريات كأس العالم للأندية 2023، لمتابعتها مجانًا وحصريًا، وفي إطار أخبار الخدمة المقدمة من "بوابة الفجر" نستعرض في السطور التالية ترددات قناة تي إن تي المغربية الناقلة لكأس العالم للأندية ومباريات الأهلي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في مونديال الاندية

تنقل عدد من القنوات المفتوحة والمجانية مباريات كأس العالم للاندية، وأبرز هذه القنوات المفتوحة الناقلة هي القناة المغربية وقناة SSC السعودية:

أولًا تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي لـ القناة المغربية الرياضية TNT: العرب سات.

- تردد القناة المغربية الرياضية: 12383.

- استقطاب القناة المغربية الرياضية TNT: رأسي.

- معدل الترميز لـ القناة المغربية الرياضية: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ لـ القناة المغربية الرياضية: 4/3.

أولًا تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي لـ القناة المغربية الرياضية TNT: العرب سات.

- تردد القناة المغربية الرياضية: 11157.

- معامل استقطاب القناة المغربية الرياضية TNT: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية هوتبيرد

تردد القناة المغربية الرياضية: 10872.

معامل استقطاب القناة المغربية الرياضية TNT: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

خطوات تثبيت قناة المغربية الرياضية TNT على الرسيفر

- اختر الإعدادت من الريموت.

- انتقل إلى التركيب.

- أضف تردد الهوائي ثم حرر التردد.

- اختر بحث عن التردد ثم حفظ القناة.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي لـ قناة SSC السعودية: نايل سات.

- تردد قناة SSC السعودية: 12523.

- استقطاب قناة SSC السعودية: عمودي.

- معدل ترميز قناة SSC السعودية: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ لـ قناة SSC السعودية: 5/6.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر لـ قناة SSC السعودية: عرب سات.

- التردد لـ قناة SSC السعودية: 12418.

- استقطاب قناة SSC السعودية: أفقي.

- معدل الترميز لـ قناة SSC السعودية: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ لـ قناة SSC السعودية: 3/4.

موعد أول مباراة لـ النادي الأهلي في كأس العالم للانديه

تستضيف دولة المغرب كأس العالم للأندية بدءًا من الأربعاء الموافق 1 وحتى 11 فبراير، والتي يشارك فيها النادي الأهلي المصري، وتعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية لـ النادي الأهلى ضد اوكلاوند سيتي في كاس العالم للاندية، والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل على أرض ملعب طنجة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل القناة الرياضية المغربية وقناة SSC الرياضية مباراة الأهلي ضد أوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية.

النوادي المشاركة في كأس العالم للأندية

- النادي الأهلي «النادي الوصيف».

- نادي الوداد المغربي «فريق البلد المضيف».

- نادي الهلال السعودي.

- نادي ريال مدريد الإسباني.

- نادي فلامنجو البرازيلي.

- نادي سياتل ساوندرز الأمريكي.

- نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

تاريخ مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

تعد هذه المشاركة للنادي الأهلي هي الـ 8 في بطولات كأس العالم للأندية، ويعد أفضل إنجاز حققه الشياطين الحمر في بطولة كاس العالم للأندية هو الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية ثلاث مرات.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة النادي الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزلاندي، والفائز في هذه المباراة سيواجه أحد الفرق الثلاثة: (الهلال السعودي- الوداد المغربي- سياتل ساوندرز الأمريكي)، وسيتواجه الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين لمواجهة ريال مدريد وفلامنجو.