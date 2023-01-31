لينك رسمي.. طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الكترونيًا

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية صحيفة شروط المعلم وسمحت بالطباعة الإلكترونية لجريدة أحوال المعلم لعام 2023 م - 1444 هـ ليس فقط من وزارة التربية والتعليم ولكن أيضًا من الأزهر الشريف إلى يقدم معلمو مدرسة الأزهر الشريف في مصر هذه الصحيفة مما يعني أن هذه الصحيفة متاحة لجميع المعلمين في مصر من الذكور والإناث من المعلمين العامين والأزهريين، وتحتوي هذه الصحيفة على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعلمين. حول إمكانية تحقيق رؤية 2030 م في مصر.

حل مشكلة طباعة صحيفة احوال معلم

كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية تتيح إلي المعلمين والمعلمات

إمكانية طباعة صحيفة احوال معلم للعام 2023 م- 1444 هـ بشكل إلكتروني، ولكن البعض قد يواجه مشكله اثناء الطباعة، وإليكم أفضل حل لتلك المشكلة، كالتالي:-

ادخل علي متصف انترنت اكسبلورير، فإنه المتصفح الوحيد الذي يطبع الصحيفة بشكل صحيح ولكن لا بد من اتباع بعض الخطوات وتفعيلها للطباعة الصحيحة.

انقر علي زر Alt في لوحة المفاتيح.

انقر علي اختيار Tools.

ومنها اضغط علي اختيار Internet Options.

افتح اختيار Security.

قم بالبحث عن ActiveX Controls and Plg-ins.

عليك النقر علي Enable لاختيارات allow Previously unused ActiveX controls. Allow Scriptelts. Automatic Prompting for ActiveX contrpls. وباقي الاختيارات اتركها كما هي من دون أي تغييرات.

انقر علي اختيار ok.

افتح اختيار Privacy.

وبعد ذلك الغي علامة التمكين من اختيار Turn on Pob-up Blocker.

وبعدها اختر ok.

وبهذا يصبح بإمكانك الطباعة بكل سهولة لصحيفة احوال معلم من خلال متصفح انترنت اكسبلورير.

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

يمكن للمدرسين والمدرسات في جمهورية مصر العربية طباعة النموذج الصحي للمعلم pdf سواء كان مدرسًا عامًا أو مدرسًا أزهريًا، وذلك باتباع الخطوات التالية: -

صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في التربية والتعليم:

ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني من هنا.

اكتب الكود الخاص بالمعلم.

اكتب الرقم القومي للمعلم.

اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

انقر علي اختيار تسجيل الدخول.

وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

انقر علي تحميل.

سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر علي طباعة.

صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف:

ادخل علي موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري من هنا.

انقر علي اختر نوع المستخدم.

اضغط علي اختيار معلم.

اكتب الكود الخاص بالمعلم.

اكتب الرقم القومي للمعلم.

اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

انقر علي اختيار تسجيل الدخول.

وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

انقر علي تحميل.

سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر علي طباعة.

خطوات استخراج صحيفة احوال معلم

حتي يتمكن المعلم أو المعلمة من إنهاء العديد من الأشياء التي تتعلق بوظيفته كمعلم لا بد أن يتم توفير صحيفة أحوال معلم،

ومع الأهمية الكبيرة جدا إلي طباعة صحيفة احوال معلم، فإننا سنوضح لكم متابعينا الكرام، خطوات استخراج صحيفة احوال معلم بشكل إلكتروني لأي معلم سواء عام أو أزهري، موضح إليكم كالتالي:-

استخراج صحيفة أحوال معلم عام: ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني من هنا. اكتب الكود الخاص بالمعلم. اكتب الرقم القومي للمعلم. اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم. انقر علي اختيار تسجيل الدخول. وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

استخراج صحيفة أحوال معلم أزهري: ادخل علي موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري من هنا. انقر علي اختر نوع المستخدم. اضغط علي اختيار معلم. اكتب الكود الخاص بالمعلم. اكتب الرقم القومي للمعلم. اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم. انقر علي اختيار تسجيل الدخول. وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.



صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي

تكمن أهمية النشرة الإخبارية لحالة المعلم المرقمة على المستوى الوطني والمطبوعة إلكترونيًا في أنها تحتوي على الكثير من المعلومات والبيانات التي تعتبر مهمة جدًا للمعلمين.

وفيما يلي توضيح إلي محتوي تلك الصحيفة، موضح كالتالي:-