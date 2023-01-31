رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الأول 2023 برقم الجلوس سنقوم بنشر جميع الروابط الخاصة بنتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 على مستوى جميع محافظات مصر كنتائج الصف الثالث المرحلة الإعدادية الفصل الأول متوفرة في بعض محافظات الجمهورية وتمت الموافقة عليها من قبل محافظ الجمهورية ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها وفي انتظار إعلان النتائج لبقية محافظات الجمهورية في جميع المحافظات وجميع الطلاب وأولياء الأمور في حالة توتر وقلق بسبب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، ووفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم فإن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2022 ستكون يتم الإعلان عنها في جميع محافظات الجمهورية بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل المحافظ ومن ثم إعلانها لجميع الطلاب عبر رابط بوابة النتائج.

بعد موافقة بعض المحافظين، بدأت إدارات التربية والتعليم بالمحافظات بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الأول، بينما ينتظر الطلاب نتائج إعداد شهادة 2023 للفصل الأول في عدة محافظات أخرى، خاصة القاهرة والجيزة، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، كانا قد أكدا في وقت سابق أن نتائج الامتحانات ستعلن الشهادة في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023 أو الأسبوع الذي يليه بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية حسب حسب الجدول الذي حددته وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نشر نتائج الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية 2022، ويمكن الاطلاع على النتائج في العديد من المحافظات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسوان والدقهلية والأقصر وأسوان والفيوم وأسيوط والفيوم، وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الخميس 10 فبراير 2022 بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على نتائج الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 73.2٪، بينما وافق محافظ الإسكندرية على نتيجة الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 76.8٪، والباقي سيتم الإعلان عن المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بجميع محافظات الجمهورية

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم

الضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2022

ادخال وكتابة رقم الجلوس الطالب أو الطالبة

الضغط على عرض ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسكندرية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية.

رابط ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

وبعد اعتماد النتيجة رسميًا من السيد المحافظ وتم تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للترم الأول من موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور استخدام رابط النتائج لعرض الدرجات وإرسال استفسار رسمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 برقم الجلوس

مازال البحث مستمر من الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة، وكذلك مازال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة وفي خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم اعتمادها ونشرها على البوابة الالكترونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وستظهر عقب اعتمادها بشكل فوري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

عزيزي الطالب يمكنك الحصول على معلومات حول نتائج الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الغربية على موقع وزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فور صدوره وذلك بإدخال رقم الجلوس والاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2022 للشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة القليوبية بأن العمل على وشك الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسوف تظهر النتيجة في خلال الساعات القليلة المقبلة علي البوابة الالكترونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القيلوبية، وذلك بعد اعتمادها رسميا من السيد محافظ القليوبية ونشرها على البوابة الالكترونية

سيتم إاعتماد نتائج الشهادة الاعدادي 2022 الترم الأول فور الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ومراقبة المذكرات واسترداد المعدل والجدير بالذكر ان الطلاب معدلات النجاح أعلى بكثير من العام السابق رغم الظروف الصحية ووجود فيروس كورونا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

تتم جميع عمليات التصحيح والتحقق والمراجعة ومتابعة الملاحظات دون عوائق حسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وسيتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي للترمالأول لجميع الإدارات التربوية خلال العام عطلة نهاية الاسبوع. أيضًا وبتنشيط الروابط الإلكترونية للوصول الفوري إلى النتائج بعد اعتماد من السيد المحافظ ونشرها على البوابة الالكترونية لمحافظة الفيوم للدخول الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2022

منذ قليل اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2022 بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٤٪

ويستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول عبر البوابة الالكترونية التابعةبمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية أعلن طه عجلان وكيل المحافظ للتعليم أن عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة الإعداد العامة وصل إلى 27650 بنسبة نجاح 76.4٪.

وبلغت نسبة نجاح تحضير البريفيه للمكفوفين 100 في المائة ونسبة نجاح تحضير الشهادة للمكفوفين والصم 50 في المائة، في حين بلغت نسبة نجاح إعداد البريفيه المحترف 83 في المائة وجميع الطلاب على بذل قصارى جهدهم والاستفادة مما يقدمه النظام التعليمي لتحقيق أفضل النتائج.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أعدت 162 لجنة على مستوى الأقسام التعليمية الثمانية بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال 27،650 طالب وطالبة ومكفوف وضعف بصري وصم للفصل الدراسي الأول من اختبار الشهادة العامة والمهنية.

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 80.11%، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد بنسبة 70.5%، وكذلك محافظة الشرقية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 81.83% ومحافظة دمياط نسبة نجاح 79.38%، ويستطيع جميع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول من خلال البوابة الالكترونية التابعة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظات الجمهورية