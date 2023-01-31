لينكات حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 استحقاق الدعم من الموارد البشرية.. وما هو الحد المانع

تعد حاسبة الضمان الاجتماعي المتقدمة من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها والاستفسار عنها من قبل عدد كبير من المستفيدين والعائلات المتقدمة في الضمان الاجتماعي المتقدم. ضمان اجتماعي متطور، تختلف قيمة الدعم حسب الأسرة وتستند إلى قيمة الأجور الشهرية. المبلغ الذي تنفقه الأسرة وعدد الأفراد تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تسهيل الأمور على المواطنين وأنشأت حاسبة إلكترونية تتم من خلال معرفة قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الفرد بسبب ما يلي: نظام الضمان الاجتماعي المتطور هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم المالي الشهري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يحرص الضمان الاجتماعي المتطور على تقديم الدعم للمستفيدين منه والأسر التي هي في أمس الحاجة إليه. على هذا النحو، وضعت الإدارة ضوابط محددة لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يجب أن يتلقى الدعم من خلال معايير الأهلية. يختلف دعم القيمة من شخص لآخر، حسب عدد الأفراد والدخل الشهري. يتم احتساب أجور الضمان الاجتماعي على أساس محدد وهي:

اولا يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري التي تقضيه ويحصل عليه جميع أفراد الأسرة وجميع الأفراد دون استثناء أحد سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص. ثم يحدد قيمة الراتب يخصم منه قرابة 50% من الإجمالي، ثم يضاف إليه مجموع الدعم الحكومي المتمثل في دعم ساند أو حساب المواطن أو أي دعم آخر يُقدم إلى الأسرة. يقارن قيمة الدخل الذي تم احتسابه بالحد الأدنى لحساب راتب الضمان الاجتماعي وفقا لعدد أفراد الأسرة.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الالكترونية

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية لحساب الضمان الاجتماعي المطوَّر، يمكنك القيام به في الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى رابط حاسبة الضمان الاجت ماعي المطور .

. ثم قم بالضغط على أيقونة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بإدخال الراتب الشهري برب الأسرة والدخل المتقاعدين.

ثم قم بإدخال الدخل الحكومي والخاص وكذلك الدعم المماثل مثل حساب المواطن.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ثم النقر على أحسب.

كما هو مبين، يجب على الفرد أو رب الأسرة تسجيل جميع هذه البيانات (الدخل الشهري لرب الأسرة، إجمالي دخل الأسرة الشهري، دخل الدعم الحكومي، مبلغ دعم العجز الإجمالي للدخل (إن وجد)، عدد المنازل، تحديد رقم المعالون) هي المعايير المستخدمة لتحديد قيمة معاش الضمان الاجتماعي.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توفير آلية احتساب الدعم حتى يتمكن المسجلين في الضمان الاجتماعي من معرفة القيمة التقديرية لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث توجد أكثر من طريقة للوصول إلى حاسبة الضمان، من خلال الدخول. أحد هذه الروابط والنقر فوق حساب الدعم

كما هو مبين، يجب على الفرد أو رب الأسرة تسجيل كل هذه البيانات (الدخل الشهري لرب الأسرة، الدخل الشهري الإجمالي للأسرة، دخل الدعم الحكومي، مبلغ دعم العجز الإجمالي للدخل (إن وجد)، عدد المنازل، تحديد العدد من المعالين) هذه هي المعايير المستخدمة لتحديد قيمة معاش الضمان الاجتماعي.

مثال على كيفية احتساب دعم الضمان الاجتماعي المطور

أولا نقوم بجمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة وهو على سبيل المثال: أسرة مكونة من 6 أفراد زوج وزوجة و4 أبناء، الدخل الشهري لرب الأسرة: 4000 ريال سعودي، يحصل على دعم حساب المواطن بقيمة 1126 ريال سعودي، كيف يتم احتساب قيمة الدعم لهذه الأسرة، يتم احتسابها على النحو التالي:

أولا خصم 50% من قيمة الراتب الشهري لرب الأسرة وهو 2000 ريال سعودي.

الأسرة مكونة من 6 أفراد يتم احتساب الحد الأدنى بالطريقة التالية: (1100 لرب الأسرة + 550 لكل فرد تابع لرب الأسرة × 5) أي (1100 +2750 = 3850 ريال سعودي.

إذا الحد المانع للدعم هو: 3850 ريال سعودي، الحد الأدنى.

وبهذه الطريقة يتم احتساب قيمة دعم الضمان الاجتماعي المتقدم باتباع طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المتقدمة التي طورتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لاحظ أن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي قد تتغير من شهر إلى آخر، وتوضح الخطة أنها تبحث في البيانات لجميع المستفيدين على أساس شهري إذا كان هناك تغيير أو لا تغيير في البيانات، لذلك قد يتم تخفيض الدعم أو زيادة إذا كان هناك (مصدر دخل) فهذا سيحدث. إضافة جديدة إلى الأسرة، زيادة أو نقصان في المعالين، زيادة في أحد مصادر الدخل الأخرى للأسرة). بناءً على ذلك، احسب حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة.

أسس راتب الضمان الاجتماعي

هناك عدة أسس لتحديد قيمة أجور الضمان الاجتماعي المستحقة لكل أسرة وفرد، وهي: