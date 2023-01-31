رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس
يبحث طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي عن رابط للحصول على نتائج منتصف العام الدراسي، في العام الدراسي الحالي 2022/2023، عبر محركات بحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
يلجأ عدد كبير من أولياء الأمور إلى البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، لمعرفة توقيت ظهورها مع رقم المقعد للعام الحالي 2023.
من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية، بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام على أبعد تقدير، وبمجرد تصحيح جميع المواد.
يمكنك الاستفسار عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 بمختلف المحافظات باتباع الخطوات التالية:
- أولا: على ولي أمر الطالب الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي عبر هذا الرابط (هنــــــــــا).
- ثانيا: على ولي أمر الطالب اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.
- ثالثا: على ولي أمر الطالب تحديد اختيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.
- رابعا: على ولي أمر الطالب اختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.
- خامسا: على ولي أمر الطالب اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.
- سادسا: على ولي أمر الطالب تحديد الترم الدراسي الأول في خانة الفصل الدراسي.
- سابعا: على ولي أمر الطالب ادخال البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من أربعة عشر رقما).
- ثامنا: على ولي أمر الطالب تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقًا من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.
- تاسعا: الضغط على أيقونة «استعلام»، والانتظار قليلًا لكي تظهر النتيجة كاملة بكشف بيان النجاح.
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