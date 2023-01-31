اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور: لشهر فبراير وآلية الاستعلام برقم الهوية

في الدقائق القليلة الماضية من اليوم (الاثنين 30 يناير 2023)، استخدم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية محرك البحث الأكثر شهرة في العالم للعثور على مواعيد سداد الضمان الاجتماعي المطوَّر في فبراير 2023.

أكدت وزارة الموارد البشرية أن موعد سداد التأمينات الاجتماعية المطورة له تاريخ محدد لكل شهر من السنة التقويمية ولن يتغير، لأن الأموال ستودع في حساب المواطن في هذا التاريخ.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور:

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن موعد السداد هو السابع والعشرون من الشهر الجاري، على أن يتم تحويل معاش الضمان الاجتماعي إلى الحساب المصرفي للمواطن في الأول من فبراير 2023، الموافق الأربعاء المقبل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في فبراير، عندما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بمراجعة الطلب، تقرر أن المستوفين لشروط دفع الضمان الاجتماعي يتم إصدارها عادة بعد الشهر الأول من تقديم الطلب. إدارة الموارد البشرية بالوزارة السعودية من قسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم إيداع المبلغ المستحق في الحساب المصرفي للمواطن.

إيداع أموال الضمان الاجتماعي في البنك السعودي

إيداع أموال الضمان الاجتماعي في البنك السعودي، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإيداع أموال الضمان الاجتماعي في البنك، وفي حال وجود إجازة نظامية، قم بتسليم الأجور قبل يوم واحد، بحيث يكون الضمان الاجتماعي يمكن دفع الأموال لجميع المواطنين السعوديين الذين يحق لهم شروط التواصل.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الالكترونية

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية لحساب الضمان الاجتماعي المطوَّر، يمكنك القيام به في الخطوات التالية: