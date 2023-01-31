برقم الجلوس.. استعلم الآن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023، أكثر ما يبحث عنه أولياء الأمور ضمن الشهادة الابتدائية، لمعرفة توقيت ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، بعد ظهورها على الفور في المحافظات في مدارس مصر.

يلجأ أولياء الأمور إلى البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، على محركات بحث جوجل، لمعرفة توقيت ظهورها مع رقم المقعد للعام الحالي 2023.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج شهادة الصف الابتدائي لتظهر بمحافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تظهر بعد الانتهاء من منتصف العام. الإجازة على أبعد تقدير ومباشرة بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد التي أدخلها الطالب ومراجعتها. بعد فحصها جيدًا.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

- الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة "الصف السادس الابتدائي 2023 ترم أول".

- اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.

-تحديد خيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.

-اختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.

-اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.

-تحديد الترم الدراسي الأول في خانة الفصل الدراسي.

-ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من أربعة عشر رقما).

-تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقًا من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.

-الضغط على “زر استعلام”، وانتظر قليلًا لكي تظهر النتيجة كاملة بكشف بيان النجاح.