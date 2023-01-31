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التعليم السعودى: موعد إجازة يوم التأسيس 1444 للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.. ومواعيد الاختبارات النهائية

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موعد إجازة يوم التأسيس
موعد إجازة يوم التأسيس

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في معرفة موعد الاختبار التحريري ويوم بدء الفصل الدراسي الثاني، وهو موعد أخذ المعلمين والطلاب آخر عطلة متبقية، وفقًا لعام 1444، حيث إنها الأطول في المملكة العربية السعودية. الجزيرة العربية بمناسبة العام الدراسي، تقسم الوزارة العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية مع إجازات ممتدة.

قسمت وزارة التربية والتعليم السعودية العام الدراسي هذا العام إلى ثلاثة فصول دراسية، وقد انتهى الفصل الدراسي الأول ويدرس الفصل الدراسي الثاني حاليًا، وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 4 ديسمبر 2022، وتم تمديد فترة الدراسة للطلاب والمعلمين اعتبارًا من ديسمبر. 18، 2022. تبدأ الإجازات يوم الأحد، وهي أول عطلة طويلة لهم، وسيكون الطلاب والمعلمون في إجازة مرة أخرى في الفصل الدراسي الثاني، وهو الإجازة الأساسية، ويكون الوقت من 22 إلى 23 فبراير 2023. الطلاب والمعلمون سيتم إغلاق المعلمين اعتبارًا من عام 2023، سيتم منح إجازات نهاية الفصل الدراسي 2 اعتبارًا من 2 مارس، وبعد ذلك سيعود الطلاب والمعلمون مرة أخرى للفصل الدراسي 3.

موعد الاختبارات التحريرية النهائية

ستبدأ الامتحانات النهائية يوم الأحد 26 فبراير 2023 وتنتهي يوم الخميس 2 مارس 2023، وبعد ذلك سيكون الطلاب والمعلمون في إجازة في نهاية الفصل الدراسي 2 قبل أن يستأنف المعلمون والطلاب التعلم في الفصل 3، والذي سيبدأ في رمضان والعيد. تم وضع علامة على الفطر وتعديل مواعيد الحصص اليومية خلال شهر رمضان وستعلن الوزارة الأمر عند اقتراح مثل هذه التعديلات.

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