عاجل.. ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 المجانية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تعد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 مبارايات الأهلي والهلال السعودي الشغل الشاغل لمحبي جولة الساحرة، خاصة بعد تحديد موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023 بين النادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من البطولة. كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ19 في الأول من فبراير 2023، حيث يشارك فريق الأهلي في المسابقة برفقة نادي الرجاء المغربي والهلال السعودي.

ويلتقي النادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي، الأربعاء 1 فبراير، على ملعب ابن بطوطة بطنجة، المغرب، في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المصري، وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي بمنافسه أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، حيث فاز الأهلي على أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2006 في اليابان.

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على أرض ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وهي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، وبالتالي يتم البحث عن تردد القنوات التي تبث قناة Al. - زيادة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2023

تستعرض «الفجر» في السطور التالية القنوات الناقلة لـمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلى في كأس العالم للأندية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023

تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة الاهلي في كاس العالم للاندية:

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة فوكس سبورت

هي ضمن القنوات الناقلة لكأس العالم للانديه على النايل سات:

التردد: 12284.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12284 (V) 27500 – 3/4 HD

اسم القناة على قائمة القنوات “Fox Sports Middle East HD“

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

سوف تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 على القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023، وسيكون توزيع المباريات كالتالي:

الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي سوف يلاعب فريق سياتل ساوندرز يوم 4/2/2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي أمام الوداد المغربي يوم 4/2/2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

الفائز من مباراة الهلال والوداد سيلاعب فريق فلامنجو البرازيلي يوم 7/2/2023 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

العالم للأندية

أما الفائز من المباراة الثانية مباراة الأهلي في كأس العالم والقنوات الناقلة سوف يلاعب ريال مدريد يوم 8 فبراير 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.د

سوف تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 11 فبراير 2023 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية لتحديد الفائز باللقب سوف تقام يوم 11 فبراير 2023 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.