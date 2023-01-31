عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023
تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، والتي ستقام في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير، والتي يشارك فيها النادي الأهلي ونستعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.
ويشارك الهلال كممثل لقارة آسيا كآخر من يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ لم تنته نسخة 2022 بعد، ومن المقرر الإعلان عن بطلها في مايو المقبل.
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 وقنوات البث
في مشاركته السابقة، احتل الهلال المرتبة الرابعة في ترتيب كأس العالم للأندية، لكن هناك فرق بين مشاركته الأولى في 2019 ومشاركته في 2021.
وهذه المرة يدخل "بلو ويف" المنافسة مسلحًا بنجومه والاستقرار النسبي الذي يعيشه مع المدرب رامون دياز رغم خسارة كأس السوبر السعودي من الفيحاء مؤخرًا.
في هذا التقرير من الفجر الرياضية نستعرض معكم جدول مباريات الهلال في مونديال الأندية 2023، وما هي القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.
القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023
القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية والأهلي ضد أوكلاند سيتي
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية
Australia SBS On Demand
Czech Republic Nova Sport 4
القمر الصناعي التردد استقطاب
الهوت بيرد 12130 أفقي
الهوت بيرد 11823 أفقي
الهوت بيرد 12169 أفقي
الهوت بيرد 11804 أفقي
Portugal Sport TV4
Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130
Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246
Slovakia Nova Sport 4
القمر الصناعي التردد استقطاب
الهوت بيرد 12130 أفقي
الهوت بيرد 11823 أفقي
الهوت بيرد 12169 أفقي
الهوت بيرد 11804 أفقي
United States Fox Sports 2، FOX Deportes
تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية
تردد القناة: 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.
جدول مباريات كأس العالم للأندية
الدور التمهيدي
المباراة رقم 1 (1 فبراير).. الأهلي – أوكلاند سيتي
الدور الثاني
المباراة رقم 2 (4 فبراير).. سياتل ساوندرز – الفائز من المباراة رقم 1
المباراة رقم 3 (4 فبراير).. الوداد – الهلال
الدور نصف النهائي
المباراة رقم 4 (7 فبراير).. فلامنجو – الفائز من المباراة رقم 3
المباراة رقم 5 (8 فبراير).. الفائز من المباراة رقم 2 - ريال مدريد
مباراة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"
المباراة رقم 6 (11 فبراير).. الخاسر من المباراة رقم 4 - الخاسر من المباراة رقم 5
المباراة النهائية
المباراة رقم 7 (11 فبراير).. الفائز من المباراة رقم 4 - الفائز من المباراة رقم 5