عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، والتي ستقام في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير، والتي يشارك فيها النادي الأهلي ونستعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الهلال كممثل لقارة آسيا كآخر من يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ لم تنته نسخة 2022 بعد، ومن المقرر الإعلان عن بطلها في مايو المقبل.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 وقنوات البث

في مشاركته السابقة، احتل الهلال المرتبة الرابعة في ترتيب كأس العالم للأندية، لكن هناك فرق بين مشاركته الأولى في 2019 ومشاركته في 2021.

وهذه المرة يدخل "بلو ويف" المنافسة مسلحًا بنجومه والاستقرار النسبي الذي يعيشه مع المدرب رامون دياز رغم خسارة كأس السوبر السعودي من الفيحاء مؤخرًا.

في هذا التقرير من الفجر الرياضية نستعرض معكم جدول مباريات الهلال في مونديال الأندية 2023، وما هي القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية والأهلي ضد أوكلاند سيتي

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

Australia SBS On Demand

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States Fox Sports 2، FOX Deportes

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

تردد القناة: 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.

جدول مباريات كأس العالم للأندية

الدور التمهيدي

المباراة رقم 1 (1 فبراير).. الأهلي – أوكلاند سيتي

الدور الثاني

المباراة رقم 2 (4 فبراير).. سياتل ساوندرز – الفائز من المباراة رقم 1

المباراة رقم 3 (4 فبراير).. الوداد – الهلال

الدور نصف النهائي

المباراة رقم 4 (7 فبراير).. فلامنجو – الفائز من المباراة رقم 3

المباراة رقم 5 (8 فبراير).. الفائز من المباراة رقم 2 - ريال مدريد

مباراة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"

المباراة رقم 6 (11 فبراير).. الخاسر من المباراة رقم 4 - الخاسر من المباراة رقم 5

المباراة النهائية

المباراة رقم 7 (11 فبراير).. الفائز من المباراة رقم 4 - الفائز من المباراة رقم 5