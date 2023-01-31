حدث الان تردد قناة توم وجيري 2023 على نايل سات التحديث مستمر
لا يخلو المنزل من قنوات الأطفال التي تقدم دائمًا محتوى هادفًا وممتعًا بعيدًا عن المشاهد المزعجة، وفي ظل التغير في ترددات القنوات مؤخرًا، تم أيضًا تغيير تردد قناة توم وجيري والتي تعتبر من أهم أهم القنوات التي يتابعها الأطفال بشغف كبير نقدم لكم اليوم كيفية ضبط تردد قناة Tom and Jerry 2023 على القمر الصناعي نايل سات، لذا لنأخذ جهاز التحكم عن بعد ونتبع الخطوات التالية لتنزيل التردد الجديد.
تردد قناة توم وجيري 2023
لتتمكن من إضافة قناة توم وجيري على القمر الصناعي Nilesat، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى القائمة الرئيسية، وستظهر قائمة بخمسة خيارات. اضغط على الخيار الأول التثبيت وهو المسؤول عن إضافة الترددات وتحميل القنوات. بعد النقر فوق "موافق"، تظهر أربعة خيارات أخرى. يتم النقر على الخيار الأول على إعدادات الهوائي. في حال تفعيل قمر نايل سات يتم الضغط على قائمة الترددات.
بعد تحديد الخيار الأول، إعدادات الهوائي، تظهر قائمة بجميع الأقمار الصناعية المتوفرة على جهاز الاستقبال الخاص بك. يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات عن طريق تحريك الأزرار لأسفل ولأعلى حتى يتوقف على الأيقونة التي تحمل اسم القمر والضغط على موافق، وعن طريق أزرار التحكم بالضغط على السهم الجانبي، ثم الأيمن يحتوي على قائمة أخرى بالترددات ونظام المحرك والعديد من الخيارات الأخرى.
|تردد قناة توم وجيري الجديد
|11175
|القطبية
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|تلقائي
تردد قناة Tom And Jerry الجديد
- يتم إختيار زر الإضافة بالنقر على اللون من خلال الريموت كنترول حيث يتم التحويل مباشرة إلى قائمة إضافة تردد جديد 11175 وهو يعمل على جميع أجهزة الإستقبال حزمة عامة بإشارة عالية.
- يتم ضبط القطبية افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ تلقائي.
- يتم النقر على زر البحث من خلال الريموت كنترول لبحث التردد مع تحديد البحث عن القنوات الغير مشفرة فقط والنقر على OK.
- ستظهر رسالة ببحث الشبكة يتم اختيار لا والنقر على OK.