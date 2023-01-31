ads

حدث الان تردد قناة توم وجيري 2023 على نايل سات التحديث مستمر

منوعات
بوابة الفجر

لا يخلو المنزل من قنوات الأطفال التي تقدم دائمًا محتوى هادفًا وممتعًا بعيدًا عن المشاهد المزعجة، وفي ظل التغير في ترددات القنوات مؤخرًا، تم أيضًا تغيير تردد قناة توم وجيري والتي تعتبر من أهم أهم القنوات التي يتابعها الأطفال بشغف كبير نقدم لكم اليوم كيفية ضبط تردد قناة Tom and Jerry 2023 على القمر الصناعي نايل سات، لذا لنأخذ جهاز التحكم عن بعد ونتبع الخطوات التالية لتنزيل التردد الجديد.

تردد قناة توم وجيري 2023

لتتمكن من إضافة قناة توم وجيري على القمر الصناعي Nilesat، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى القائمة الرئيسية، وستظهر قائمة بخمسة خيارات. اضغط على الخيار الأول التثبيت وهو المسؤول عن إضافة الترددات وتحميل القنوات. بعد النقر فوق "موافق"، تظهر أربعة خيارات أخرى. يتم النقر على الخيار الأول على إعدادات الهوائي. في حال تفعيل قمر نايل سات يتم الضغط على قائمة الترددات.

بعد تحديد الخيار الأول، إعدادات الهوائي، تظهر قائمة بجميع الأقمار الصناعية المتوفرة على جهاز الاستقبال الخاص بك. يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات عن طريق تحريك الأزرار لأسفل ولأعلى حتى يتوقف على الأيقونة التي تحمل اسم القمر والضغط على موافق، وعن طريق أزرار التحكم بالضغط على السهم الجانبي، ثم الأيمن يحتوي على قائمة أخرى بالترددات ونظام المحرك والعديد من الخيارات الأخرى.

تردد قناة توم وجيري الجديد 11175
القطبية أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ تلقائي

تردد قناة Tom And Jerry الجديد

  1. يتم إختيار زر الإضافة بالنقر على اللون من خلال الريموت كنترول حيث يتم التحويل مباشرة إلى قائمة إضافة تردد جديد 11175 وهو يعمل على جميع أجهزة الإستقبال حزمة عامة بإشارة عالية.
  2. يتم ضبط القطبية افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ تلقائي.
  3. يتم النقر على زر البحث من خلال الريموت كنترول لبحث التردد مع تحديد البحث عن القنوات الغير مشفرة فقط والنقر على OK.
  4. ستظهر رسالة ببحث الشبكة يتم اختيار لا والنقر على OK.

الأكثر قراءة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

جلسة الـ5 ساعات ودور زيدان.. آخر تطورات انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند

أسعار الدولار اليوم.. "الجنيه" ينخفض سريعًا صوب 31 جنيهًا

عاجل| مصر تعتزم إنشاء 100 مصنع بمدينة الروبيكي لتصنيع المنتجات الجلدية

عاجل.. بعد ضم قندوسي - الأهلي يقترب من التعاقد مع ماكينة الأهداف

"شبانة" عن رفض الشناوي عرض النصر السعودي الضخم: موقف نادر يعطي درسا في الوفاء

عاجل.. بـ "الدولار" المصرية للاتصالات تشتري حزمة ترددية جديدة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة