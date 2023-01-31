حدث الان تردد قناة توم وجيري 2023 على نايل سات التحديث مستمر

لا يخلو المنزل من قنوات الأطفال التي تقدم دائمًا محتوى هادفًا وممتعًا بعيدًا عن المشاهد المزعجة، وفي ظل التغير في ترددات القنوات مؤخرًا، تم أيضًا تغيير تردد قناة توم وجيري والتي تعتبر من أهم أهم القنوات التي يتابعها الأطفال بشغف كبير نقدم لكم اليوم كيفية ضبط تردد قناة Tom and Jerry 2023 على القمر الصناعي نايل سات، لذا لنأخذ جهاز التحكم عن بعد ونتبع الخطوات التالية لتنزيل التردد الجديد.

تردد قناة توم وجيري 2023

لتتمكن من إضافة قناة توم وجيري على القمر الصناعي Nilesat، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى القائمة الرئيسية، وستظهر قائمة بخمسة خيارات. اضغط على الخيار الأول التثبيت وهو المسؤول عن إضافة الترددات وتحميل القنوات. بعد النقر فوق "موافق"، تظهر أربعة خيارات أخرى. يتم النقر على الخيار الأول على إعدادات الهوائي. في حال تفعيل قمر نايل سات يتم الضغط على قائمة الترددات.

بعد تحديد الخيار الأول، إعدادات الهوائي، تظهر قائمة بجميع الأقمار الصناعية المتوفرة على جهاز الاستقبال الخاص بك. يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات عن طريق تحريك الأزرار لأسفل ولأعلى حتى يتوقف على الأيقونة التي تحمل اسم القمر والضغط على موافق، وعن طريق أزرار التحكم بالضغط على السهم الجانبي، ثم الأيمن يحتوي على قائمة أخرى بالترددات ونظام المحرك والعديد من الخيارات الأخرى.

تردد قناة توم وجيري الجديد 11175 القطبية أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ تلقائي

تردد قناة Tom And Jerry الجديد