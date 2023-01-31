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تردد قناة فوكس سبورت نايل سات وعرب سات الناقلة لمبارايات كأس العالم للأندية 2023

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نستعرض لكم عبر “الفجر” تردد قناة فوكس سبورت نايل سات وعرب سات الناقلة لمبارايات كأس العالم للأندية 2023، قناة فوكس سبورت من أهم القنوات الرياضية التي تبث العديد من المباريات الرياضية في مختلف الألعاب في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بعمل برامج للأخبار الرياضية ليتمكن الجمهور من مشاهدة جميع أخبار رياضاتهم المفضلة، وكذلك كل ما هو جديد. عن أبرز لاعبيهم المفضلين حول العالم وأبرز ما يميز هذه القناة هو اهتمامها بالعديد من الرياضات المختلفة، ليس فقط كرة القدم أو التنس أو تنس الطاولة، ولكنها تشمل جميع الرياضات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

قناة فوكس سبورت 

الجدير بالذكر أن كرة القدم تحتل مكانة عالية جدًا على مستوى الوطن العربي، ليس هذا فقط، بل على مستوى العالم كله أيضًا، لذا تقدم لك قناة فوكس سبورت تغطية شاملة لمباريات كرة القدم في البطولة العربية والدوريات التي تقام بين العديد من الدول العربية بفرقها المختلفة، وتوفر القناة البث المباشر لجميع المباريات والفعاليات والأخبار الرياضية، لذلك فهي الوجهة الأولى للبحث من قبل عشاق الرياضة على اختلاف أنواعها.

وأعلنت قناة فوكس الناقلة لمبارايات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب عن نقلها المجاني لجميع مبارايات البطولة.

سعت القناة منذ نشأتها إلى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة لمتابعتها والتميز في مجالها عن باقي القنوات الرياضية المنافسة الأخرى. لذلك، تقوم القناة دائمًا بتغطية أهم المباريات الدولية والعربية والمحلية ببث مباشر وحصري، بالإضافة إلى بث مباريات التنس والمصارعة والمصارعة الحرة لإرضاء أذواق جميع مشاهديها. كما يقدم برامج رياضية لعرض كافة التطورات في عالم الرياضة في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة فوكس سبورت 2023

تضم قناة مجموعة قنوات فوكس سبورت ثلاث قنوات، وذلك تضم ترددات لقنوات فوكس سبورت١ وقناة فوكس سبورت ٢ وقناة فوكس ٣، وإليكم تردد قناة فوكس سبورت ١ على التردد التالي:

تردد قناة فوكس سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة فوكس سبورت2

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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