بالرقم القومي.. خطوات التسجيل في تكافل وكرامة والاستعلام عن الدفعة عبر وزارة التضامن الإجتماعي

الاشتراك في تكافل وكرامة، في إطار استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي أسماء جديدة في برنامج التكافل والكرامة، وزيادة محركات البحث عن خطوات الاستعلام عن المعاش، ويأتي هذا الأمر تنفيذًا لأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بشأن زيادة عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية، وأمر الرئيس السيسي بإدراج نحو مليون أسرة جديدة في البرنامج، حيث بلغ عدد المستفيدين 20 مليون مواطن.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن لكل المواطنين المشتركين بمعاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الدفعة المقدمة من خلال الخطوات التالية، وهي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الخاص بمعاش تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg.

اضغط على أيقونة تكافل وكرامة.

على المواطن تسجيل بيانات المواطن الذي يرغب في الاستفسار عن أسماء المتقاعدين الجدد. مثل الاسم والرقم القومي.

على المواطن أن يختار مكتب الشؤون الاجتماعية الذي ينتمي إليه المتقدم.

المواطن يختار رمز الاستعلام.

في النهاية ستظهر جميع البيانات التي يستفسر عنها المواطن.



الأوراق المطلوبة في التقديم لتكافل وكرامة

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين للاشتراك إلى معاش تكافل وكرامة تقديم المستندات الآتية، وهي: