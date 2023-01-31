بالخطوات احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2023.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

يبحث الطلاب في جميع محافظات مصر عن موعد لنتيجة شهادة الأزهر التحضيرية الفصل الدراسي الأول 2022-2023، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة الأزهر الإعدادية 2022-2023، السبت.، 21 يناير.

حرصًا من بوابة الفجر على تقديم الخدمات للطلاب الأعزاء، سنعرض لكم أدناه تاريخ نتيجة شهادة الأزهر الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022-2023 لجميع المحافظات، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022-2023 جميع المحافظات

يرجح أن تظهر نتيجة شهادة الأزهر التحضيرية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 في جميع المحافظات على بوابة الأزهر الإلكترونية، في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتي تفصلنا عن بدايتها بيوم واحد فقط.

بعد الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر 2022-2023 مع رمز الطالب، يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية للأزهر وأولياء الأمور الدخول إلى بوابة الأزهر ومعرفة تفاصيل النتيجة من خلال بوابة الأزهر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023

وتعتبر خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية سهلة وبسيطة للغاية، فعلى الطالب أو ولي الأمر، الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

اختر نتائج الشهادات الأزهرية.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية -الأزهرية الدور الأول 2022-2023.

تسجيل رقم الجلوس والضغط على بحث، وستظهر فور إعلانها رسميًا.

ولأول مرة في قطاع المعاهد الأزهرية، تتم مراقبة مقار لجان الشهادات الابتدائية والإعدادية بشكل مباشر - إلكترونيًا - حيث قام رئيس قطاع المعاهد بتفعيل الرقابة على اللجان عبر الإنترنت ؛ متابعة لجان المحافظات المختلفة.

حرصت غرفة العمليات برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة إجراءات إجراء الامتحانات قبل فتح اللجان للطلاب، وذلك بالتأكد من وصول الأسئلة لكافة اللجان بالأزهر. المناطق، وتنظيم عمليات دخول الطلاب، والالتزام بمسافات آمنة بينهم داخل اللجان، وكذلك لوجود جميع العاملين والمراقبين المسؤولين عن اللجان، والتأكيد على توفير وسائل الراحة لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحان تنفيذًا لتعليمات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر.